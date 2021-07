Verstärkung für den Angriff : Bergström ist ein Königstransfer

Krefeld Die Krefeld Pinguine verstärken ihren Angriff mit dem schwedischen Stürmer. Der 35-Jährige bringt eine Menge internationale Erfahrung mit an den Niederrhein und stand in der russischen KHL schon 100 Mal auf dem Eis.

Zuletzt trug Bergström in der schwedischen Topliga SHL das Trikot von HV71 in Jönköping. Dort brachte er es in zwei Spielzeiten in 87 Begegnungen auf 17 Treffer und 67 Vorlagen. Den Abstieg seiner Mannschaft konnte er in der Relegation allerdings nicht verhindern. Aufgrund seiner Statur (1,90 m /87 kg) verfügt er über ein großes Durchsetzungsvermögen, ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und setzt seine Mitspieler besonders im gegnerischen Drittel sehr gut ein, was seine Vorlagen-Statistik beweist. Nach einigen Jahren in der 2. schwedischen Liga gelang ihm in der Saison 2015/16 in der Eliteliga Schwedens bei Karlskrona der Durchbruch und er schaffte auch den Sprung in die A-Nationalmannschaft.