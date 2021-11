Krefeld Pinguine : Bergström erwartet noch mehr von sich

Stürmer Alexander Bergström ist mit seiner Leistung noch nicht ganz zufrieden. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der schwedische Stürmer ist eine Führungspersönlichkeit der Krefeld Pinguine und zeigte sich nach der Heimniederlage gegen Bremerhaven sehr enttäuscht. Vor allem in der Offensive will er noch zulegen.

Thomas Popiesch wirkte ziemlich erleichtert, als er am Sonntag nach dem 4:3-Sieg in Krefeld auf der Pressekonferenz die 60 Minuten auf dem Eis der Yayla-Arena analysierte. Der Bremerhavener Trainer gab zu, dass auch die Pinguine vom Niederrhein das Duell hätten gewinnen können. Haben sie aber leider nicht und verpassten somit zum ersten Mal in dieser Saison nach Punkten den Sprung auf einem Pre-Play-off-Platz. Stattdessen ist der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz geringer geworden, weil Schwenningen nach dem Trainerwechsel und der Pause mit sechs Punkten eine Aufholjagd gestartet hat. Daher ist am Mittwoch im Heimspiel gegen Nürnberg für die Pinguine ein Sieg Pflicht.

Ob die im Vergleich zur Vorsaison gewonnene Qualität im Krefelder Team ausreicht, um am Ende tatsächlich mal wieder Play-off-Luft zu schnuppern, bleibt abzuwarten. „Wir sind sehr enttäuscht. Wir wollten nach dem Sieg in Iserlohn auch heute unbedingt mit unseren Fans einen Sieg feiern“, sagte Alexander Bergström nach dem Spiel. Auch wenn die Mannschaft nach dem 1:3-Rückstand nochmal zurückgekommen ist, sei die Leistung insgesamt nicht gut gewesen: „Wenn wir in der Tabelle weiter nach oben kommen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen.“ Ein anderer der drei Alexander im Team, nämlich Blank, bleibt trotz der Niederlage zuversichtlich: „Wir haben in Berlin fünf Tore erzielt, in Iserlohn vier und heute drei aber leider eins zu wenig, sonst hätten wir das Spiel gewonnen. Wir verbessern uns aber weiter von Spiel zu Spiel und kommen immer besser in unser System rein, werden weiter daran arbeiten und uns für die Pre-Play-offs bewerben.“

Obwohl der Schwede auf dem Eis und in der Kabine zweifelsohne eine Führungspersönlichkeit ist und Verantwortung übernimmt, sieht er auch für sich persönlich noch Luft nach oben: „Unzufrieden bin ich nicht, aber in der Offensive muss ich noch zulegen, da erwarte ich mehr.“ Mehr erwarten darf man allerdings von anderen Akteuren des Teams. Besonders Robert Sabolic hinkt weiter deutlich hinter den Erwartungen hinterher. Denn mit 33 Jahren gehört der Slowene sicher noch nicht zum alten Eisen.

Auch die Sportliche Leitung dürfte mit ihm noch nicht zufrieden sein. Vielleicht kündigte Sergey Saveljev deswegen am Sonntag nach dem Spiel personelle Veränderungen an. Dabei kann Laurin Braun noch keine Rolle spielen, weil er weiter ausfällt. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Leon Niederberger musste seit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining bisher im Sturm den jungen Wilden den Vorzug lassen.