Glücklicher 6:5-Sieg n.V. : Belov und Müller verhindern eine Pleite der Pinguine

Krefeld Die Krefeld Pinguine feierten im Auswärtsspiel der DEL2 gegen Bad Nauheim einen glücklichen 6:5-Erfolg nach Verlängerung. Die Gastgeber waren bis zur 60. Minute dem Sieg näher als die Gäste. Sonntag kommt Regensburg.

Mit einem blauen Auge kamen die Krefeld Pinguine bei ihrer DEL2-Premiere in Bad Nauheim davon. Erst nach Verlängerung gewannen die Gäste vom Niederrhein in der Hölle der Roten Teufel aus der Wetterau mit 6:5 nach Verlängerung. Es war vor 3516 Zuschauern, darunter gut 600 KEV-Fans, ein glücklicher Erfolg. Denn die Gastgeber waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterten bei ihrer Mehrzahl der Torchancen am Unvermögen oder am starken Torwart Sergei Belov. Bei dem konnten sich seine Mannschaftskameraden bedanken, dass immer die Chance bestand, das Duell zu gewinnen. Positiv aus Krefelder Sicht ist, dass sie jetzt wissen, was sie als DEL-Absteiger in den fremden Arenen erwartet. Am Sonntag kommt Aufsteiger Regensburg um 18.30 Uhr zur Heimpremiere in die Yayla-Arena.