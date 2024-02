Nach Rückkehr aus Weißwasser Krefeld Pinguine fahren im Rosenmontagszug mit

Jetzt soll der erste Sieg gegen diesen Gegner her. „Die 1:4-Niederlage war sehr ärgerlich. Wir haben gegen diesen Gegner noch etwas gutzumachen. Zum Glück reisen wir schon am Samstag an. Dadurch sind wir am Sonntag gut vorbereitet“, sagt Kapitän Alexander Weiß. Angreifer Mike Fischer ist sich indes der schweren Aufgabe bewusst: „Das wird für uns nicht einfach. Es ist nur eine kleine Halle, aber die Fans sind dort immer sehr laut und sie werden alle gegen uns sein. Wir müssen gegen die starke Defensive einen Weg finden, um Tore zu erzielen.“ Sein Sturmkollege Leon Niederberger sieht es ähnlich: „Wir spielen auswärts und haben unsere Fans nicht im Rücken. Da muss die Motivation von uns kommen.“