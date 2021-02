Sonntag ist Derby-Zeit : Pinguine in Köln mit Karsums

Krefeld Der lettische Stürmer kehrt nach einem Spiel Pause für das Auswärtsspiel bei den Haien ins Team zurück. Trainer Clark Donatelli sagt, dass seine Mannschaft von Tag zu Tag besser wird.

Ansonsten ist der Trainer zuversichtlich, dass bald der erste Sieg unter seiner Regie gelingt: „Die Spieler arbeiten im Training hart. Wir werden von Tag zu Tag besser.“ Personell kann der Amerikaner bis auf Daniil Valitov auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Wer letztendlich am Sonntag mit in die Domstadt fährt, will er am Samstag nach dem Training entscheiden. Martin Karsums bescheinigte der Coach am Freitag ein „gutes Training“. Der Lette soll in die erste Sturmreihe zurückkehren, wo Lucas Lessio für ihn in Köln ein mehr als guter Ersatz war. „Lucas hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er kann in jeder Reihe spielen. Er muss aber jetzt auf dem Level bleiben“, sagte Donatelli.