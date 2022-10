Nächster Pinguine-Gegner : Eislöwen Dresden pfeifen derzeit auf dem letzten Loch

Krefeld Für Dresdens Sportdirektor Matthias Roos gibt es am Freitag das erste Wiedersehen mit den Krefeld Pinguinen. Das Team der Gastgeber leidet derzeit unter einer Grippewelle. Die Trainersuche in Krefeld läuft unterdessen weiter.

„Wir pfeifen derzeit auf dem letzten Loch. Am vergangenen Freitag hatten wir eigentlich nur fünf gesunde Spieler. Die anderen haben sich dann einigermaßen so durchgeschleppt“, sagte am Donnerstag Matthias Roos. Für den Dresdner Sportdirektor und Ex-Geschäftsführer der Pinguine sind die Kassel Huskies der Topfavorit: „Dazu erwarte ich noch Landshut, Ravensburg und Krefeld weit vorne.“ Dass Dresden auch die Aufstiegs-Lizenz beantragt hat, sei kein deutliches Zeichen, dass man unbedingt aufsteigen will oder muss: „Das ist mehr nur eine Sicherheit für den Fall, dass alles optimal läuft. Wenn das so kommt, nehmen wir das gerne mit. Unsere Erwartungshaltung ist nicht, dass wir aufsteigen. Je mehr Teams die Lizenz beantragt haben, umso schöner ist das doch für die Liga.“