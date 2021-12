4:3-Sieg in Straubing : Pinguine beenden schwarze Serie gegen die Tigers

Krefeld Die Krefeld Pinguine gewinnen nach neun Niederlagen in Folge gegen Straubing am Dienstagabend bei den Niederbayern verdient mit 4:3 nach Penaltyschießen. Ab dem 28. Dezember gibt es vorerst nur noch Geisterspiele

Bis 18 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit sah es im Eisstadion am Straubinger Pulverturm nach der zehnten Niederlage der Pinguine in Folge gegen die Tigers aus. Doch mit einem Last-Minute-Teffer retteten sich die Gäste in die Verlängerung und sicherten sich dann im Penaltyschießen den verdienten Zusatzpunkt. Nach dem Spiel machte sich die Mannschaft direkt auf den Weg nach Augsburg, wo sie am Mittwoch um 17 Uhr trainiert und am Donnerstag zum vorletzten Auswärtsspiel des Jahres zu Gast ist.

Am 2. Weihnachtstag findet dann das Heimspiel gegen Schwenningen zum vorläufig letzten Mal vor Zuschauern statt. Ab dem 28. Dezember greift das Kontaktverbot bei Großveranstaltungen. So müssen am 30. Dezember beim Jahresfinale in der Yayla-Arena gegen Nürnberg die Ränge leer bleiben.

statistik Straubing - Krefeld 3:4 (0:0,2:1,1:2,0:0,0:1) n.P. Pinguine: Shilin - Sacher/Jensen Aabo, Kulda/Tiffels, Gläßl/Bappert, Mass – Olsen/Berlyov/Braun, Lessio/Lucenius/Bracco, Bergström/Weiß/Sabolic, Niederberger/Lewandowski/Hauf. Zuschauer: 0 (Geisterspiel) Schiedsrichter: A. Rantala (Neuss), G. Schukies (Herne). Tore: 0:1 (25:09) Sabolic (Bracco/Jensen Aabo 5-4), 1:1 (29:01) Akeson (Eder/Manning 5-3), 2:1 (29:23) St. Denis (Akeson/Connolly 5-4), 2:2 (43:12) Lessio (Bracco/Kulda), 3:2 (49:12) Balisy (Leier/Mulock), 3:3 (59:42) Berlyov (Weiß/Bergström 6-5), 3:4 (65.) Bracco (Penalty). Strafminuten: Straubing 8, Krefeld 4.

Fast zwei Stunden später als geplant waren die Pinguine am Montag wegen Staus und einer Vollsperrung in Straubing eingetroffen. Trainer Igor Zakharkin sagte vor dem Kräftemessen mit den Tigers: „Wir haben da natürlich noch eine Rechnung offen. Ich schaue aber nicht zurück, sondern nach vorne. Straubing ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Ich habe aber den Fokus darauf, dass wir uns selber verbessern und unsere beste Leistung über 60 Minuten abrufen. Wir dürfen nicht wieder wie in den beiden vergangenen Heimspielen im letzten Drittel zusammenbrechen. Wir müssen die Konzentration hochhalten.“

Beide Teams hielten sich vom Auftaktbully weg an ihre taktischen Vorgaben. Während die Pinguine, die wieder auf Torwart Oleg Shilin bauen konnten, kompakt im eigenen Drittel agierten, attackierten die Tigers den Gegner schon in der neutralen Zone. Die Hausherren hatten zwar optisch etwas mehr von Spiel, die meisten Torschüsse standen bis zur ersten Pause auf dem Konto der Gäste. Allerdings gab es auf beiden Seiten keine ganz dicken Torchancen.

Der Pausentee schmeckte den Tigers deutlich besser als den Pinguinen, die stark unter Druck gerieten. Glück hatte Shilin bei einem Lattentreffer von Connolly. Die erste Strafe des Spiels kassierten die Bayern. Und es dauerte nur 17 Sekunden, bis Robert Sabolic Torwart Karhunen am kurzen Pfosten mit seinem fünften Saisontreffer zur Führung bezwang (26.). Doch binnen 22 Sekunden drehten die Tigers das Match. Als Edi Lewandowski und Dominik Tiffels gemeinsam in der Kühlbox saßen, traf Akeson mit einem harten Schuss durch Shilins Schoner. Und mit einem Mann mehr auf dem Eis erhöhte St. Denis mit einem Schuss unter die Latte auf 2:1. Bis zur zweiten Pause ergaben sich für die Krefelder bei zwei Überzahlspielen die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Torwart Karhunen hielt sein Team in Führung.

In der zweiten Pause schmeckte den Pinguinen der Tee dann deutlich besser. Thomas Valkvae Olson tanzte durchs Straubinger Drittel, scheiterte aber am Torwart. Lucas Lessio kopierte den Norweger dann kurz darauf und hatte mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich das bessere Ende für sich. Die Tigers waren nicht geschockt, im Gegenteil. Die zeigten sofort Biss und drängten auf die erneute Führung. Die besorgte Balisy, als die Krefelder Abwehr kurz unsortiert war und der Torschütze plötzlich frei vor Shilin stand.

Die Pinguine versuchten in den letzten zehn Minuten, Druck aufzubauen. Doch die Tigers zogen sich mehr und mehr in ihr Drittel zurück, so dass die Pinguine kaum zu klaren Torchancen kamen. Die erste hatte Sabolic, der mit einem Rückhandschuss knapp das Tor verfehlte (58.). Aber als Shilin 35 Sekunden vor dem Ende sein Tor verließ, war Anton Berlyov nur 17 Sekunden später zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich.