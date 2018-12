Ein spätes Weihnachtsgeschenk für die KEV-Fans : Die Pinguine beenden ihre Ergebniskrise

Nach langer Durststrecke erzielten die Pinguine gegen Augsburg durch Vinny Saponari in dieser Szene mal wieder einen Treffer in Überzahl. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach sechs Niederlagen in Folge feierten die Krefelder am 2. Weihnachtstag im Heimspiel gegen Augsburg einen 3:2-Erfolg. Vor nur 4313 Zuschauern verdiente sich das Team die drei Punkte mit viel Kampf und Einsatzwillen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Von H.-G. Schoofs

Auf dem letzten Drücker gab es doch noch ein Weihnachtsgeschenk für die KEV-Fans. Der Erfolg gegen die Augsburger Panther war der bisher wichtigste der Saison. Trotz guter Leistungen steckten die Pinguine seit dem Penaltysieg in Wolfsburg vom 7. Dezember in einer Ergebniskrise, die jetzt endlich gestoppt wurde. Von der ersten Sekunde an gaben die Schwarz-Gelben in der Yayla-Arena zu erkennen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Sie warfen wie fast immer viel Leidenschaft und Einsatzwillen in die Waagschale. Dazu ließen sie hier und da auch wieder ihre spielerischen Möglichkeiten aufblitzen, die in den vergangenen Wochen mangels Selbstvertrauen verloren gegangen waren. Mit Blick auf das Restprogramm ist der „Dreier“ nicht nur beim Blick auf die Tabelle sehr wertvoll. So lässt sich das letzte Heimspiel des Jahres am Freitag gegen Mannheim etwas gelassener angehen.

Statistik Krefeld - Augsburg 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Pinguine: Pätzold - Lefebvre/Ankert, Trivellato/Bruggisser, Riefers/Noonan – Kabanov/Mahbod/Schymaniski, Berglund/Pietta/Costello, Saponari/Miller/Hanson, Bettauer/Ewanyk/Trettenes. Schiedsrichter: Klein (Stuttgart) / Schrader (Moers) Zuschauer: 4313. Tore: 1:0 (3:56) Saponari (Pietta/Costello - 5:4), 2:0 (10:23) Costello (Berglund/Bruggisser), 2:1 (16:41) Schmölz (Leblanc/McNeill - 5:4), 3:1 (24:28) Schymainski (Bettauer/Ewanyk), 3:2 (41:32) Stieler (Lamb/Gill - 5:4). Strafminuten: Krefeld 6, Augsburg 10 + 10 Fraser.

Es gab an diesem zweiten Festtag aber noch eine sehr erfreuliche Nachricht aus dem Lager der Pinguine. Der an Krebs erkrankte Stürmer Arturs Kruminsch war gegen Augsburg zum ersten Mal in der Arena und ist momentan zuversichtlich, die Krankheit besiegen zu können. Nach dem Spiel ging er in die Kabine und gratulierte seinen Teamkollegen zum Sieg, die sich sehr über den Besuch freuten.

Nicht gerade erfreut waren die Verantwortlichen über den Zuschauerzuspruch. Selbst beim letzten Weihnachtsheimspiel vor zwei Jahren gegen München waren die Ränge besser gefüllt, obwohl damals zu diesem Zeitpunkt der Play-off-Zug schon fast abgefahren war.

Trainer Brandon Reid ließ diesmal wieder Torwart Ilya Proskuryakov aus dem Kader, damit er alle übrigen Kontingentspieler einsetzen konnte. Als Back-up-Goalie saß Ennio Albrecht auf der Bank. Stürmer Philip Riefers rückte in die Abwehr. James Bettauer blieb weiter im Sturmreihe. Als überzählige Spieler mussten Adi Grygiel und Patrick Seifert zusehen. Bei den Augsburgern fehlte Ex-Pinguin Valentine.

Die Pinguine zeigten vom Auftaktbully weg, dass sie den Panthern die Krallen stutzen wollten. Nach drei Minuten musste ein Panther auf die Strafbank. Es dauerte nur wenige Sekunden, da drückte Vinny Saponari den Puck im Slot über die Linie. Drei Spiele zuvor hatten die Schwarz-Gelben in Überzahl nicht getroffen. Und jetzt ausgerechnet gegen die Panther, die nach der DEG die wenigsten Gegentreffer in Unterzahl kassierten. Der Treffer gab den Gastgebern Selbstvertrauen. Bei einem schönen Spielzug stand Chad Costello am langen Pfosten völlig frei und erhöhte auf 2:0 (11.). Durch einen überflüssigen Bandencheck von Samson Mahbod im gegnerischen Drittel kamen die Gäste zu ihrer ersten Überzahl und verkürzten auf 1:2 (17.).

Mit mehr Biss kehrten die Panther nach der ersten Pause aufs Eis zurück. Torwart Dimitri Pätzold verhinderte gegen Stieler den Ausgleich (21.). Das war allerdings nicht mehr als ein Strohfeuer. Die Pinguine nahmen das Heft in die Hand und gingen mit 3:1 in Führung. Nach einem Fehler von Verteidiger Haase stand Martin Schymainski völlig frei und ließ Torwart Keller keine Abwehrchance. Bis zur zweiten Pause vergaben die Schwarz-Gelben die Möglichkeit, eine beruhigende Führung heraus zu spielen. Bei zwei Überzahlsituationen scheiterte zunächst Daniel Pietta am Augsburger Torwart, dann Vinny Saponari. Zwischendurch vergab Costello bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation nach Zuspiel von Pietta eine Großchance.

Gerade 20 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, da musste Torsten Ankert auf die Strafbank. Und wieder schlug das sechsbeste Powerplayteam der Liga zu. Einen Schlagschuss von Lamb konnte Torwart Pätzold noch abwehren, aber gegen den Nachschuss von Stieler, der beim Abpraller am schnellsten reagierte, war er machtlos. Kurz darauf humpelte Bettauer in die Kabine und kehrte nicht mehr zurück. Für ihn fuhr Jacob Berglund in der vierten Sturmreihe Doppelschichten.