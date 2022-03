Gegen Red Bull München : Pinguine bauen auf Torhüter Sergei Belov im Duell der Gegensätze

Augen auf, Puck rein, Handschuh zu: Torwart Sergei Belov in Aktion. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Krefeld Pinguine sind die Mannschaft mit der schwächsten Heimbilanz in der Deutschen Eishockey Liga. Red Bull München kommt mit der Empfehlung von vier Auswärtssiegen in Folge.

Ausgeruht gehen die Krefeld Pinguine am Sonntag (14 Uhr) als David in das Duell mit Goliath Red Bull München. Während der Tabellenletzte am Freitag wegen des Spielausfalls gegen Schwenningen zu einer Zwangspause verurteilt war, spielte der EHC am Abend noch gegen Bremerhaven.

Gegen die Pinguine haben die Bayern in dieser Spielzeit von neun möglichen Punkten sechs geholt. Beim ersten Vergleich Anfang Oktober in Krefeld gewann München mit 3:2 nach Verlängerung. Gut sechs Wochen später gelang den Pinguinen mit einem 4:3 Erfolg nach Penaltyschießen an der Isar die Revanche. Mitte Januar gab es aber für die Krefelder dort nichts zu holen (1:5).

info Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden Das am Freitag ausgefallene Spiel gegen Schwenningen, dessen komplettes Team sich wegen Corona in Quarantäne befand, wird am Dienstag, 29. März, nachgeholt. Am 30. März müssen die Pinguine in Mannheim ran.

München kommt jetzt als klarer Favorit nach Krefeld und das hat mehrere Gründe. Die Auswahl von Meistertrainer Don Jackson ist nach der Olympiapause richtig gut in Schwung und das, obwohl sie zuletzt viermal in Folge auswärts antreten musste. Während sie sich bei den Westrivalen der Pinguine, in Düsseldorf und in Köln mit knappen Siegen (2:1 und 3:1) zufrieden gaben, schenkten sie in den beiden folgenden Begegnungen den Gastgebern richtig ein. In Bietigheim hieß es 9:1 und in Straubing 5:1.