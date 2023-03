Freitag das fünfte Duell Pinguine bangen um Einsatz von Weiß

Ziemlich wortkarg und nachdenklich verließen die Pinguine am späten Dienstagabend in Dresden die Joynext-Arena. Sie hatten leichtfertig in der Play-off-Serie gegen die Eislöwen ihren ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale vergeben. „Wir haben uns viel vorgenommen. Aber leider konnten wir unsere Leistung nicht abliefern“, sagte Trainer Boris Blank nach dem Spiel. Jetzt gilt es, die Kräfte neu zu mobilisieren, damit am Freitag im fünften Duell in der Yayla-Arena der zweite Matchball genutzt werden kann. Ob dann Alexander Weiß auflaufen kann, der sich am Dienstag im ersten Drittel verletzt hat, ist fraglich.