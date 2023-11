Verletzungssorgen bei den Pinguinen Ausfallzeit von Top-Scorer Josh MacDonald ist noch ungewiss

Philip Riefers ist weiter krank und soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Mit dem Comeback von Maxi Söll wird am Wochenende gerechnet. Neu ins Aufgebot kommt Edmund Junemann, der Miller in der vierten Reihe ersetzt. Während Felix Bick beim ersten Saisonduell in Nauheim auf der Bank saß, wird er diesmal gegen seine Ex-Kameraden im Tor stehen. Was anderes wäre nach seiner Glanzvorstellung vom Sonntag und seinem zweiten Shut-Out in dieser Spielzeit eine Überraschung.