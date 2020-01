Komfortable Situation für die Pinguine : Für Schulz ist es ein ernster Test

Meinung Krefeld Lange mussten die Fans befürchten, dass die Lichter ausgehen. Plötzlich stellt sich die Situation für die Krefeld Pinguine völlig anders dar.

So komisch es klingt: Die Pinguine sind in einer ziemlich komfortablen Situation. Gleich zwei Gesellschafter streiten darum, wer künftig beim Eishockeyklub am Saisonende das finanzielle Loch stopfen und im Gegenzug den Kurs bestimmten darf: der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Schulz oder Energy Consulting mit dem Krefelder Unternehmer Wolf Detlef Hauffe.