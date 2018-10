Krefeld Pinguine „Auf eigenem Eis so wie auswärts spielen“

Eishockey : „Auf eigenem Eis so wie auswärts spielen“

Daniel Pietta machte Anfang September Werbung für den Deutschland Cup, der vom 8.-11. November in Krefeld stattfindet. Wenn der Stürmer der Pinguine am Sonntag im Heimspiel gegen Mannheim auf dem Eis steht, wird er von Bundestrainer Marco Sturm beobachtet. Foto: deb Foto: DEB

Krefeld Pinguine-Trainer Brandon Reid gibt für das Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Adler Mannheim eine defensive Taktik vor. Bundestrainer Marco Sturm ist im König-Palast zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Wenn am Sonntag um 17 Uhr Tabellenführer Adler Mannheim im König-Palast zu Gast ist, wollen die Pinguine ihre bisher positive Heimbilanz (6 Spiele, 20:20 Tore, 10:8 Punkte) ausbauen. Auf dem Papier spricht die Bilanz für die Krefelder, die bisher 26 ihrer 45 Heimspiele gegen die Gäste aus der Kurpfalz gewannen. In den vergangenen beiden Spielzeiten setzten sich die Schwarz-Gelben im ersten Saisonduell auf eigenen Eis mit 4:3 n.V. und 6:2 durch.

Trainer Brandon Reid sieht dem Duell mit einem der Top-Teams der Liga mit großer Spannung entgegen: „Ein schwerer Gegner mit einem sehr guten Trainer. Das ist für unser Coaching-Team eine große Herausforderung. Pavel Gross hat in Wolfsburg großartige und erfolgreiche Arbeit geleistet, die er jetzt in Mannheim fortsetzt.“ Die Marschroute des Kanadiers klingt nach großem Respekt: „Auch wenn wir zu Hause spielen, müssen wir so auftreten wie in einem Auswärtsspiel. Das heißt, so einfach wie möglich spielen und persönliche Fehler vermeiden. Mannheim verfügt über vier ausgeglichene Sturmreihen, die alle gut harmonieren.

Fehler waren es, die am Freitagabend in Augsburg zur 2:3-Niederlage führten. „Wir haben uns nach der 30. Minute nicht mehr an den Game-Plan gehalten und einige falsche Entscheidungen mit dem Schläger getroffen. Das darf uns gegen Mannheim nicht passieren. Dass es am Sonntag eine sehr schwere Aufgabe wird, ist jedem bewusst. Wir müssen alle mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Mannheim hat ein laufstarkes Team mit viel Talent und einer guten Struktur. Da müssen wir alles raushauen, vor allem sehr viel laufen“, sagte Verteidiger Patrick Seifert.