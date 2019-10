Ankert bringt es auf den Punkt : Pinguine spielen gutes Hockey, schießen aber zu wenig Tore

Krefeld Der Kapitän der Krefeld Pinguine haderte am Montag mit der Chancenverwertung gegen Bremerhaven. Der aberkannte Treffer wird weiter diskutiert. Eine Rückkehr von Torjäger Berglund ist aus finanziellen Gründen nicht möglich.

Abgesehen von dem nicht gegebenen Tor hatte der Kapitän aber zwei gute Drittel von seinem Team gesehen: „Wir hätten auch so nach dem zweiten Drittel mit zwei oder drei Toren führen müssen. Für die vergebenen Chancen sind wir am Ende bestraft worden. Wenn wir aber so ein gutes Hockey spielen, werden wir in dieser Saison noch viele Spiele gewinnen“, sagte der Verteidiger und blickte positiv nach vorne. An der Abschlussschwäche werden die Pinguine sicher noch hart arbeiten müssen, wenn sie in den nächsten Partien wieder punkten wollen. Insgesamt drei Treffer in den beiden Spielen am Wochenende sind gemeinhin zu wenig, wenn man in der Liga Siege einfahren will. Die Auswahl von Trainer Brandon Reid ist derzeit aber zu sehr von den Toren der ersten Sturmreihe mit Grant Besse, Daniel Pietta und Topscorer Chad Costello abhängig. Auch am Wochenende waren diese drei an allen Treffern beteiligt. „Wir wollten eigentlich nicht mehr nur von einer Reihe abhängig sein, sondern die Last auf mehrere Schultern verteilen. Seit dem Ausfall von Justin Hodgman haben wir aber leider keine zweite torgefährliche Reihe mehr“, sagte Roos.