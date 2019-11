Pinguine Sonntag in Köln zu Gast : Ankert erwartet ein umkämpftes Derby

Krefeld 350 KEV-Fans fahren Sonntag mit dem Samba-Schiff zum Auswärtsspiel der Pinguine in Köln.

Einen Verlierer hatte das Spiel zwischen Krefeld und Nürnberg am Donnerstagabend in der Yayla-Arena wirklich nicht verdient. Beide Teams boten den Zuschauern ein abwechslungsreiches und spannendes Duell auf sehr gutem Niveau mit vielen Torchancen. Aus Sicht der Pinguine passte die 4:5-Niederlage so gar nicht zu der aktuell bedrohlichen Lage für den DEL-Standort. Die KEV-Fans bewiesen auf den Rängen mit vorbildlicher Unterstützung sowie die Mannschaft auf dem Eis mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und Spielwitz, dass Krefeld in dieser Liga bleiben muss. „Diese Niederlage ist ärgerlich und tut sehr weh“, sagte Matthias Roos am Freitag, der so sehr auf den dritten Heimsieg in Folge gehofft hatte. Die Chance dazu war groß. Trainer Brandon Reid würdigte nach dem Spiel die Effektivität der vier Sturmreihen. Die Ursachen für die fünf Gegentore verteilten sich auf das ganze Team. Die Paradereihe um Center Daniel Pietta stand bei drei Gegentoren auf dem Eis und kassierte kurz vor dem Ende durch Vinny Saponari eine Strafe. Die konnte man, musste man aber nicht aussprechen. Denn zuvor gab es ähnliche Szenen, in denen der Pfiff der Hauptschiedsrichter ausgeblieben war. Dazu gesellten sich individuelle Fehler in der eigenen Zone. Besonders die Gegentreffer kurz vor Ende des ersten und zweiten Drittels dürfen nicht passieren. Auch das Fehlen von Verteidiger Mark Cundari war sicherlich ein Faktor.