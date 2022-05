Neuzugang von den Junghaien : Pinguine angeln sich DNL-Topscorer Justin van der Ven

Krefeld Der 19-jährige Niederländer besitzt eine deutsche Spielerlizenz und will im neuen DEL2-Team die ersten Erfahrungen im Profi-Eishockey sammeln. In Köln war er der Topscorer des DNL-Teams.

(RP) Die Krefeld Pinguine haben Nachwuchs-Talent Justin van der Ven von der DNL-Mannschaft der Kölner Haie für drei Jahre verpflichtet. Der 19-jährige Niederländer besitzt eine deutsche Spiellizenz. Der 1,79 Meter große Linksschütze führte in der abgelaufenen Saison die Scorerliste in der DNL mit 51 Punkten (20 Tore, 31 Vorlagen) in 30 Spielen an. Hinzu kamen fünf weitere Spiele und Punkte (ein Tor, vier Vorlagen) in den DNL-Play-offs.