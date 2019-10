Brandon Reid trifft im Eishockey-Derby auf seine Vergangenheit : Pinguine-Trainer war mal Publikumsliebling bei DEG

Krefeld Brandon Reid kehrt am Freitag mit Krefeld nach Düsseldorf zurück – dort hat er als Eishockey-Spieler große Erfolge gefeiert.

Wenn Brandon Reid am Freitag mit den Krefeld Pinguinen bei der Düsseldorfer EG zu Gast ist, freut er sich besonders auf das Wiedersehen mit Harold Kreis. Unter diesem Trainer feierte er als Torjäger der DEG seine größten Erfolge in der Deutschen Eishockey-Liga. In der Saison 2008/09 erreichte er das Halbfinale, ein Jahr später sogar das Finale. Beide Serien gingen gegen Berlin verloren. „Harold war während meiner Karriere mein Lieblingstrainer. Wir sind heute gute Freunde. Er war auf meiner Hochzeit. Er war mein Mentor, als ich in Aalborg war. Vor dieser Saison wollten wir eigentlich wieder gemeinsam Abendessen, aber Harold hatte zu viel zu tun“, sagt Reid.

Nachdem es bereits 2018 im Vorbereitungsspiel gegen die DEG an der Bande das erste Wiedersehen mit Kreis gab, kommt jedes DEL-Derby für Reid noch eine größere Bedeutung zu: „Das ist natürlich ein spezielles Spiel. Aber ich sehe das als sehr gute Herausforderung. Ich bin sehr gespannt auf das Match am Freitag. Die DEG hat jetzt mehr große Spieler und mehr Erfahrung, aber an Tempo eingebüßt.“ Dass Kreis mit seinem Team in der Tabelle in der Regel immer weit oben steht, ist für Reid keine Überraschung: „Was ich bisher von allen Mannschaften der Liga gesehen habe, spielt keine so strukturiert wie die DEG. Er coacht auf einem hohen Level.“ Strukturiertes Eishockey fordert auch Reid von seinem Team: „Nur so können wir Spiele gewinnen, das hat die Vorsaison gezeigt.“ Er schätzt auch die offene und ehrliche Art seines Ex-Trainers: „Die Art und Weise, wie er mit seinen Spielern kommuniziert, gefällt mir. Alle Spieler fühlen sich wohl unter ihm. Das ist sehr wichtig. Wenn du als Trainer in die Kabine kommst und die Spieler zucken zusammen, kann die Zusammenarbeit nicht funktionieren. Ich weiß wie er denkt und versuche das auch auf meinem Weg umzusetzen. Ich habe auch viele Dinge von Trainern gelernt, die ich nicht so mochte.“ Die Frage, ob er Kreis vorher noch anrufen werde“, antwortete er: „Mal sehen. Ich bin gespannt, ob er mich anruft.“ Drei der bisher vier DEL-Duelle Reid gegen Kreis gewann der Krefelder Coach, zwei davon sogar in Düsseldorf.