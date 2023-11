Achterbahnfahrt geht weiter Weiß kann sich das Loch im Spiel der Pinguine nicht erklären

So ratlos wie viele Zuschauer am Dienstag nach der 2:3-Heimniederlage gegen Nauheim nach Hause gingen, so ratlos waren auch die Protagonisten im Lager der Pinguine. „Ab dem zweiten Drittel sind wir in ein Loch gefallen. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Mit der Leistung vom Spiel gegen Crimmitschau oder der von heute im ersten Drittel hätten wir das Spiel klar gewonnen. Es reicht einfach nicht, nur mal ein gutes Spiel zu machen. Wir haben zu viele Schwankungen. Nur in drei oder vier Spielen in dieser Saison haben wir über 60 Minuten gutes Eishockey gespielt“, sagte Alexander Weiß nach dem Spiel und brachte die aktuelle Lage genau auf dem Punkt.