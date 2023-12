Freitag Debüt von Matt Marcinew Pinguine-Kapitän Alexander Weiß freut sich auf das „Rückspiel“gegen Selb

Zu seiner Marschroute vor dem „Rückspiel“ gegen Selb sagte Poss: „Der Sieg am Sonntag in Selb war wichtig und hart erkämpft. Wir mussten fünfmal Unterzahl spielen. Nur weil Herbert Hohenberger auch in diesem Bereich sehr gute Arbeit geleistet hat, haben wir das Spiel gewonnen. Selb hatte aber mehr Torchancen als wir. Das müssen wir jetzt korrigieren. Man kann so ein Spiel wie in Selb gewinnen, aber auch verlieren, wenn man so viele Torchancen abgibt.“