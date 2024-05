Verein bestätigt Neuzugang Krefeld Pinguine verstärken sich mit Kanadier Davis Vandane

2018 wagte er den Sprung über den großen Teich und wechselte in die Slowakei. Seine erste Station war der mehrfache Slowakische Meister HKM Zvolen. In 66 Spielen erzielte er dort zehn Tore und bereitete 31 Treffer mit vor. Auch in der folgenden Saison lief er in der ersten Slowakischen Liga auf. Er spielte für DVTK Jegesmedvek, bevor er 2020 in die erste dänische Liga zu Esbjerg wechselte. Hier kam er in 57 Spielen auf 11 Tore und 39 Torvorlagen. In die Saison 2021/22 startete er in Österreich beim Dornbirner EC. Auch hier stellte der baumlange Verteidiger, der über einen guten Schuss verfügt, seine Qualitäten unter beweis. Er erzielte in 46 Spielen zehn Treffer und bereitete 21 Tore mit vor.