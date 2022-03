Abstieg aus der DEL : Die Gründe für den Niedergang der Krefeld Pinguine

Krefelds Trainer Igor Zakharkin (l.) und Geschäftsführer Sergej Saweljew unterhalten sich während der Partie gegen Wolfsburg am 23. März 2022. Foto: dpa/Marius Becker

Analyse Krefeld Nach 31 Jahren ist Krefeld im Eishockey nicht mehr erstklassig. Die Pinguine stehen als Absteiger aus der Deutschen Eishockey-Liga fest. Das hat nicht nur sportliche Gründe. Der Abstieg kommt mit Ansage und hat eine lange Vorgeschichte.

Es gab oft Phasen der Dominanz. Nach Kriegsende machten die bayerischen Eishockeyvereine SV Füssen und EC Bad Tölz zwei Jahrzehnte lang die Deutsche Meisterschaft unter sich aus. In den 80er und 90er Jahren hamsterten die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie Titel. Und in den zurückliegenden Jahren dominieren die Eisbären Berlin und Red Bull München die Liga. Die vier Westvereine kämpfen in der unteren Tabellenhälfte um den Klassenerhalt oder den Einzug in die Pre-Play-offs. Der letzte Deutsche Meister, der aus dem Westen kam, waren die Krefeld Pinguine im Jahr 2003. Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen sie als erster Absteiger seit 2006 fest, nach über 31 Jahren in der höchsten Spielklasse und als eines von sechs Gründungsmitgliedern der DEL, die ununterbrochen dabei waren.

Es ist ein Abstieg mit einem Geschmäckle. Endlich sollte es auch im Eishockey wieder einen Auf- und Abstieg geben. Und nachdem in der vergangenen Saison der Abstieg wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt, Bietigheim der Aufstieg jeoch nicht verwehrt worden war, sollte es in dieser Saison sogar zwei Absteiger geben. Doch dann einigten sich die Vereine darauf, dass es aufgrund der Spielausfälle durch Corona-Erkrankungen nur einen Absteiger gibt. Und weil die Vereine unterschiedlich viele Begegnungen austragen, zählen nicht die Punkte, sondern der Punkte-Durchschnitt.

Das findet Sergey Saveljev, der Sportdirektor der Pinguine nun ungerecht, was durchaus nachvollziehbar erscheint. Daher hat er angekündigt, dagegen juristisch vorgehen zu wollen, was wiederum wenig erfolgversprechend erscheint, weil alle 15 Vereine sich mit der Regel einverstanden erklärt haben und ein entsprechendes Papier unterschrieben haben. „Wir werden klagen und bis zum Schluss kämpfen“, bekräftigt Saveljev. „Ob wir erfolgreich sind, können wir nicht sagen. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall der unsportlichste Abstieg der DEL-Geschichte sein.“ DEL-Chef Gernot Tripcke sagt: „Die Vereine haben für die Weidereinführung des Auf- und Abstiegs gestimmt. Wir können jetzt nur unsere Statuten einhalten. Dann muss man sehen, was passiert.“

Plötzlich käme der Abstieg der Pinguine allerdings nicht. Viel mehr ist er das Resultat einer langjährigen Entwicklung. In den zurückliegenden 19 Jahren nach der errungenen Meisterschaft haben die Krefelder nur fünf Mal die Play-offs sowie zwei Mal die Pre-Play-offs erreicht; zwölf Mal konnten sie sich somit nicht qualifizieren, in den zurückliegenden sieben Jahren kein einziges Mal. Somit hat sich abgezeichnet, dass der Klub bei Wiedereinführung eines Abstiegs ein Kandidat ist.

Hinzu kamen große wirtschaftliche Probleme. Nachdem Wolfgang Schulz den Verein jahrelang alimentiert und Löcher gestopft hatte, zog er sich vor zwei Jahren, verstrickt in juristische Auseinandersetzungen, zurück. All die Krefelder Unternehmer, die stets beteuert hatten, parat zu stehen, suchten das Weite. So atmeten die Fans auf, als die Schweizer Save‘s AG Hauptgesellschafterin wurde und 80 Prozent der Anteile übernahm. Dass der Investor Stefano Ansaldi den damals 24-jährigen Saveljev als Statthalter einsetzte, der gleich die Ämter des Geschäftsführers, Sportdirektors und Torwarttrainers übernahm, rief zwar Skepsis, aber keinerlei Protest hervor. Wer zahlt, hat das Sagen.

Jetzt aber wird Saveljev von vielen zum alleinigen Sündenbock abgestempelt. Keine Frage, als alleiniger Macher überforderte sich der ehemalige Student an der Lettischen Akademie für Sportpädagogik mit der Vielzahl der Aufgaben sowie aufgrund seiner fehlenden Erfahrung und Vernetzung. Das schlug sich dann auch in der Zusammenstellung des Kaders nieder, für den er einen durchaus respektablen Etat zur Verfügung hatte.

Gleich vier Importspieler erfüllten nicht die Erwartungen: Niclas Lucenius, Thomas Olsen, Patrick Hersley und Anton Berlyov. Zudem wurden die beiden letzten Ausländerlizenzen zu früh an die zu schwachen Niclas Lucenius und Thomas Olsen vergeben, die die erhoffte Wende nicht herbeiführen konnten. Im Tor gab es keine klare Nummer eins, sodass der Torhüter mehrmals gewechselt wurde, was niemandem Sicherheit gab. Entscheidnd war aber möglicherweise der verletzungsbedingte Ausfall der bisherigen Leistungsträger Jeseper Jensen Aabo, Mirko Sacher und Alexander Bergström.

Und nun? Saveljev hat angekündigt, zu bleiben und den Verein professioneller aufzustellen. Ein neues Team von Mitarbeitern hat er präsentiert, nachdem langjährige Weggefährten sich in den zurückliegenden Monaten verabschiedet hatten. Im besten Fall gelingt es, die Pinguine in der DEL 2 zu stabilisieren. Dass sich der Traum vom Wiederaufstieg erfüllt, ist allenfalls Zukunftsmusik.