Eishockey : „Absage der Play-offs war ein richtiger Schlag für mich“

Darren Mieszkowski. Foto: Frank Langen

Krefeld Der 20-jährige Eishockey-Stürmer ist bei den Pinguinen unter Vertrag, spielte aber diese Saison in der DEL 2 für die Löwen Frankfurt

Darren Mieszkowski stammt wie sein älterer Bruder Mike aus der Talentschmiede des Krefelder EV. Der 20-jährige Stürmer spielte in dieser Saison ausschließlich in der DEL2 für den Kooperationspartner Löwen Frankfurt. Jetzt besitzt er gute Chancen, in der kommenden Saison zum Kader der Pinguine zu gehören

Wie haben Sie das Saisonaus kurz vor den Play-offs durch die Corona-Krise aufgenommen?

Zur person Bereits vier Einsätze für die Pinguine Geb. am 18. September 1999 in Crimmitschau Nationalität: Deutsch Position: Stürmer Vertrag bei den Pinguinen bis 2021 Vereine: Crimmitschau, Essen, KEV 81 u. Pinguine, Herne, Frankfurt. DEL 4 Spiele, DEL 2 43 Spiele 3 Tore 10 Vorlagen, Oberliga 17 Spiele 4 Tore 1 Vorlage. Nachwuchsnationalspieler für Deutschland U18, U19 und U20.

Mieszkowski Das tat weh, es war ein richtiger Schlag für mich. Es wären meine ersten Play-offs bei den Profis gewesen und wir hätten gute Chancen auf die Meisterschaft gehabt. Die Gesundheit geht natürlich vor.

Geht es Ihnen und ihrer Familie gut?

Mieszkowski Ja, ich bin noch in Frankfurt in meiner Wohnung, mein Bruder wohnt in der Nähe. Ihm und meiner Familie geht es auch gut.

Wie sieht denn jetzt Ihr Alltag aus?

Mieszkowski: Es ist natürlich langweilig. Es wurden uns Gewichte aus dem Kraftraum nach Hause gebracht, so kann ich etwas trainieren, gehe joggen und ansonsten sitze ich viel an der Playstation.

Sie haben beim Kooperationspartner der Pinguine in Frankfurt eine tolle Saison in der DEL 2 gespielt, hat Sie das überrascht?

Mieszkowski Ich wollte unbedingt in der 2. Liga spielen. Deshalb war ich glücklich, dass ich von Franz Fritzmeier die Chance bekommen habe, mich in der Saisonvorbereitung im Trainingslager in Finnland zu zeigen.

Was waren die Gründe, weshalb es für Sie so gut lief?

Mieszkowki Die Trainer haben mir viel Selbstvertrauen gegeben. Frankfurt ist eine Top-Organisation, und wie dort mit den jungen Spielern gearbeitet wird, dass gibt es in Deutschland nicht so oft.

Gab es im Team Spieler, die Sie besonders unterstützt haben?

Mieszkowski Das ganze Team hat mir Tipps gegeben und mir geholfen, besser konnte ich es mir nicht vorstellen.

Wie schafft man als Top-Scorer der deutschen Nachwuchsliga gleich den Sprung in die DEL 2?

Mieszkowski Meine Leistungen im Nachwuchs waren nicht ausschlaggebend. Die 17 Spiele in Herne haben mir geholfen, ins Erwachsenen-Eishockey rein zu finden. Entscheidend war aber mein Ehrgeiz, harte Arbeit und Geduld.

Wo haben Sie ihre ersten Schritte auf dem Eis gemacht?

Mieszkowski In Crimmitschau, weil mein Vater dort gerade spielte.

Seit 2013 spielen Sie in Krefeld, wer waren da Ihre Trainer?

Mieszkowsi: Bei den Schülern Dirk Kuhnekath und Thomas Mirwa, in der DNL Elmar Schmitz.

Wenn man auf die Statistik schaut, dann sind Sie erst in der DNL durchgestartet. Wie kam das?

Mieszkowski Als ich nach Krefeld kam, war ich noch sehr jung und hatte etwas mehr auf den Rippen. Elmar Schmitz hat mir dann viel Selbstvertrauen gegeben, ich habe hart trainiert und bin dadurch agiler und schneller auf dem Eis geworden.

Wie sind ihre Erinnerungen an Ihr Profidebüt bei den Pinguinen am 30. Januar 2018 im damaligen König-Palast gegen Wolfsburg?

Mieszkowski Das war geil, plötzlich im DEL-Kader zu stehen, und wir haben nach Verlängerung 4:3 gewonnen. Der Anruf kam von Matthias Roos. Trainer Rick Adduono hat mich gleich in die erste Sturmreihe zu Daniel Pietta und Dragan Umicevic gestellt. Beide haben mir viel Selbstvertrauen gegeben.

War das auch Ihr bisheriger Karrierehöhepunkt?

Mieszkowski Nein, das war das Winterderby in der DEL 2 am 14. Dezember 2019 im Fußballstadion von Kickers Offenbach zwischen Bad Nauheim und Frankfurt vor über 15.000 Zuschauer. Wir haben 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen.

Wie groß ist der Unterschied zwischen der DEL und der DEL 2?

Mieszkowski: Das Niveau in der DEL 2 ist deutlich besser geworden, deshalb ist der Unterschied nicht mehr groß. In der DEL ist es noch einen Ticken härter und schneller.

Spielen Sie in der kommenden Saison bei den Pinguinen oder noch weiter beim Kooperationspartner in Frankfurt?

Mieszkowski Das lasse ich auf mich zukommen. Ich brauche viel Eiszeit und Vertrauen.

Wer ist Ihr Vorbild?

Mieszkowski Mein Vater Tomasz. Er hat 405 Spiele als Verteidiger in der 2. Liga in Deutschland absolviert. Er war mein größter Förderer und ist heute mein größter Kritiker.

Wo spielen Sie in fünf Jahren?

Mieszkowski Realistisch gesehen bei einem Club in der DEL. Ich träume aber von der NHL.

Wie kamen Ihre Eltern auf den Namen Darren?

Mieszkowski: Den habe ich meinem Vater zu verdanken. Er hatte lange Jahre einen Mitspieler mit diesem Vornamen.

Was steht in der Sommerpause noch auf ihrem Plan?