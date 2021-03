3:6-Niederlage : Unglücklicher Südauftakt für die Pinguine

Hier scheiterte Lucas Lessio noch Michael Garteig. Später konnte er Ingolstadts Torwart noch zweimal bezwingen. Foto: imago images/Johannes Traub/Johannes TRAUB / JT-Presse.de via www.imago-images.de

Bis zur 50. Minute stand es im Auswärtsspiel der Krefelder in Ingolstadt 3:3. Eine Vierminutenstrafe gegen Buncis brachte die Panther beim Wiedersehen mit Daniel Pietta auf die Siegerstraße, die am Ende mit 6:3 gewannen.

Viel besser als erwartet schlugen sich die Pinguine am späten Montagabend beim Auftakt ihrer Duelle gegen die Südteams. Sie unterlagen in Ingolstadt beim Wiedersehen mit Daniel Pietta zwar mit 3:6, waren aber ein durchaus gleichwertiger Gegner und hatten sogar die Mehrzahl der klareren Torchancen. Die einwöchige Spielpause hatte den Schwarz-Gelben sichtlich gut getan. Sie sprühten vor Elan und Kampfkraft. Bereits am Dienstag um 18.30 Uhr steht für die Krefelder das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm.

Vor dem Spiel bestätigten die Pinguine, dass Team-Manager Robin Kohl seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der RP-Information, dass eine der beiden weiblichen Angestellten aus der Geschäftsstelle ebenfalls gehen werde, widersprach Pressesprecher Mark Thiel: „Ich habe beide gefragt. Sie werden bleiben.“ Noch offen ist die Frage, ob Sergej Saveljev in der kommenden Saison weiter als Geschäftsführer und Sportlicher Leiter tätig sein wird.

statistik Ingolstadt - Krefeld 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) Pinguine: Quapp - Bappert/Bindulis, Mass/Gläßel, Sacher/C.Braun, Bull - L.Braun/Tyanulin/Lessio, Karsums/Postel/Niederberger, Shatsky/Petrakov/Buncis, Schymainski,Klöpper. Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding) / Iwert (Harsefeld). Tore: 1:0 (8:11) Storm (Aubry/Marshall), 1:1 (8:44) Petrakov (Tyanulin/Lessio), 2:1 (13:53) Pietta (De Fazio/Simpson), 2:2 (25:34) Lessio (L.Braum/Karsums - 5:4), 3:2 (31:20) Wohlgemut (Höfflin/Schütz), 3:3 (37:12) Lessio (Tyanulin/Gläßl), 4:3 (49:58) Storm (Höfflin/Marshall - 5:4), 5:3 (55:16) Simpson (Quass/Pietta), 6:3 (56:10) Höfflin. Strafminuten: Ingolstadt 8 + 10 Pietta, Krefeld 10.

Auf dem Eis in Ingolstadt richteten sich die Blicke der Medienvertreter natürlich auf Daniel Pietta. Für das Urgestein des Krefelder Eishockeys gab es beim Warm-Up keine Annäherung mit einem seiner Ex-Teamkollegen. Weil mit Brett Olson der beste Bullyspieler der DEL fehlte, hatte Pietta als bester Bullyspieler der Panther gegen Laurin Braun leichtes Spiel, den Puck zu erobern.

Die ersten zehn Minuten überstehen und von der Strafbank bleiben, das war vor dem Spiel ein Teil von Clark Donatellis Marschroute. Die ging aber nur knapp sieben Minuten auf. Dann leistete sich Filips Buncis hinter dem Panther-Tor eine unnötige Strafe. Kurz vor Ablauf sorgte Storm für die Führung (9.). Die dauerte allerdings nur 33 Sekunden. Ivan Petrakov stand nach harter Vorarbeit von Lukas Lessio im Slot völlig frei und ließ Torwart Garteig mit seinem vierten Saisontor keine Abwehrchance.

Der Ausgleich gab den Pinguinen Rückenwind. Martins Karsums und Lucas Lessio scheiterten freistehend an Torwart Garteig. Auf der anderen Seite war Torwart Nikita Quapp gegen Wohlgemuth und De Fazio zur Stelle. Sechs Minuten vor der Pause konnte Pietta seine Torflaute ausgerechnet gegen Krefeld relativ leicht beenden. Kristofers Bindulis konnte Simpson nicht stoppen. Der Puck kam zu Pietta, der am langen Pfosten sträflich frei stand und ohne Mühe einnetzen konnte. Von der Krefelder Bank kamen Pietta Rufe entgegen. Daraufhin fuhr er dicht an der Krefelder Bank vorbei und hielt den Handschuh vor dem Mund. Als der Pausenpfiff ertönte, zeigte Torwart Sergei Belov Richtung Krefeld den Vogel. Leon Niederberger wollte auf Pietta losgehen und musste von den Linienrichtern daran gehindert werden.

Durch diese Aktionen ging es zu Beginn des Mitteldrittels auf dem Eis hitziger zu. Die Pinguine kamen zu ihrer ersten Überzahl (24.). Bei seiner ersten Einschussmöglichkeit schlug Lessio noch über den Puck, bei seiner zweiten erzielte er im Nachschuss den Treffer zum 2:2-Ausgleich. Kurz nach der Hälfte des Spiels dann eine Schrecksekunde für die Pinguine, als Niklas Postel in die Bande rutschte und mit dem Knie aufprallte. Doch er konnte weiterspielen. Kurz darauf jubelten die Panther, aber DeFazio hatte die Scheibe mit zu hohem Stock in die Maschen gelenkt. Aber nur eine Minute später war Torwart Quapp die Sicht versperrt, als der Puck nach einem Schuss von Wohlgemuth durch seine Beine ins Tor rutschte (32.). Aber auch dieser unglückliche Gegentreffer warf die Pinguine nicht zurück, im Gegenteil. Nachdem Laurin Braun eine Großchance zum Ausgleich vergeben hatte, lief Lessio bei einem Konter erneut alleine auf Garteig zu und sorgte mit einer tollen Bewegung für das 3:3 (38.).