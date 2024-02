Freitag kommt Crimmitschau Pinguine-Trainer Greg Poss wechselt wieder den Keeper

Crimmitschau, in deren Reihen mit dem derzeit verletzten Torwart Oleg Sihlin und Stürmer Vinny Saponari zwei Ex-Pinguine stehen, ist so etwas, wie das Überraschungsteam in der DEL 2. In der vergangenen Saison kämpften die Westsachsen noch gegen den Abstieg. Jetzt kommen sie als Tabellendritter nach Krefeld und haben bereits 75 Punkte auf dem Konto und damit neun Zähler mehr als die Pinguine auf Platz sieben. Zuletzt gewann Crimmitschau drei Spiele in Folge und hat die direkte Qualifikation für die Play-offs im Blick. Dieses Ziel würden die Pinguine natürlich auch noch gerne erreichen. Der Rückstand auf den sechsten Platz, der die direkte Play-off-Qualifikation bedeutet und den Kaufbeuren belegt, beträgt einen Punkt. Im Lager der Pinguine beschäftigt sich damit offiziell niemand. „Wir sind in einem großen Kampf um Platz zehn“, wehrt Cheftrainer Greg Poss die Frage zu diesem Thema ab. Über Gegner Crimmitschau sagt er: „Das ist eine starke Mannschaft mit sehr viel Qualität in der Offensive. Für uns wird das eine große Herausforderung. In dieser Woche haben wir viel am Puckgewinn im eigenen Drittel gearbeitet. Wenn wir schneller den Puck haben, hilft uns das unserem Offensivspiel.“