Interimstrainer Hohenberger setzt bei Krefeld Pinguinen auf Teamgeist und Mentalität

Hohenberger kann sich ein längeres Engagement als Cheftrainer vorstellen. „Ich habe in Hamburg, Halle, Herne und Selb in der Oberliga gearbeitet. Mit Selb bin ich in die DEL2 aufgestiegen und wir haben da mit ganz geringen Mitteln die Klasse gehalten“, sagt der gebürtige Villacher, der unter Peter Draisaitl als Co-Trainer in Nürnberg gearbeitet hat. „Mit Peter habe ich fünf Jahre in Köln gespielt, ich kenne ihn insgesamt seit 30 Jahren. Ich bin ihm dankbar, dass er mich im vergangenen Jahr wieder nach Deutschland in den Profisport geholt hat.“