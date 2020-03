Der erste Abgang : Phillip Bruggisser verlässt die Pinguine

Krefeld Der dänische Verteidiger hat bei Grizzly Wolfsburg einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Geschäftsführer Matthias Roos hofft, dass bis zum Wochenende die neue Gesellschafterstruktur der GmbH steht.

Es ist sicher keine Überraschung mehr, dass Phillip Bruggisser die Pinguine verlassen hat. Bereits am 18. Februar meldete unsere Zeitung, dass der Däne in der kommenden Saison wahrscheinlich das Trikot der Grizzlys Wolfsburg tragen wird. Der 1,84 Meter große Offensiv-Verteidiger erzielte in 104 DEL-Partien 22 Treffer und gab 45 Vorlagen. Zur Saison 2018/19 war Bruggisser vom dänischen Club Esbjerg Energy, mit dem er 2016 den Meistertitel holte, nach Krefeld gewechselt. Zuvor spielte er bereits drei Saisons in Schweden. „Mit Phillip bekommen wir einen offensivorientierten Verteidiger, der in der DEL zu den torgefährlichsten Defensivspielern zählt. Er verfügt über einen sehr präzisen und harten Schlagschuss. Gerade in unseren Special-Teams wird ihm eine tragende Rolle zukommen. Dass er dort seine Qualitäten hat, hat er bereits zwei Jahre in Krefeld gezeigt“, so die Worte des Wolfsburger Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf auf der Homepage des Klubs.