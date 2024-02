Spannendes Hauptrundenfinale Weiß will die Pre-Play-offs umgehen

Dass sich die Pinguine auf ihre starke Defensive verlassen können, das war in den vergangenen sieben Spielen zu sehen. Nur in Bad Nauheim und Regensburg mussten sie mehr als zwei Gegentore hinnehmen. Im Torabschluss sind die Schwarz-Gelben aber viel zu harmlos. Das ist auch in der Tabelle abzulesen. Mit 136 Treffern haben sie nach Weißwasser die zweitwenigsten Tore in der DEL 2 erzielt. Da wäre es gut, wenn am Wochenende in Selb und zu Hause gegen Regensburg im Angriff der Knoten platzt. Denn bei einer besseren Chancenverwertung wäre auch in Regensburg etwas zu holen gewesen. „Vor allem im zweiten Drittel haben wir unsere Chancen nicht genutzt und danach den Faden verloren“, sagt Philip Riefers.