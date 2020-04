Gartenarbeit statt Training : Marcel Noebels auf Stippvisite in der Heimat

Uwe Fabig (li.) erklärt in seiner Werkstatt Marcel Noebels (re.), wie er die Vitrine in seinem Haus zusammenbauen und aufhängen muss. Foto: Schoofs

Krefeld Der Eishockeyspieler des Jahres ließ sich bei Uwe Fabig eine Glasvitrine für sein Olympia-Trikot anfertigen.

(hgs) Wenn es um Spezial-Anfertigungen aus Glas geht, ist Uwe Fabig ein gefragter Mann. Das weiß auch Marcel Noebels. Der Eishockeyspieler des Jahres von den Eisbären Berlin, der aus der Jugend des KEV stammt, ließ sich beim Krefelder Glasermeister eine Vitrine anfertigen. Am Mittwoch holte er das Schmuckstück am Nauenweg ab. „Da kommt mein Trikot vom Endspiel bei den Olympischen Spielen rein“, sagte der gebürtige St. Töniser und Silbermedaillengewinner. Auch im Haus von Christian Ehrhoff hängt so eine Vitrine mit dem Olympia-Trikot.

Nachdem wegen der Corona-Krise die Play-offs abgesagt wurden, hält sich Marcel Noebels im Kraftraum der Eisbären fit. Ansonsten ist der Torjäger derzeit damit beschäftigt, den großen Garten in seinem Haus im Berliner Nord-Osten an der Grenze zu Brandenburg zu gestalten. Er fuhr am Mittwoch mit einem Kleintransporter vor. Denn damit transportierte er nicht nur die Vitrine, sondern auch Pflanzen, kleine Bäume und Steine, die er sich am Niederrhein gekauft hat. Gemeinsam mit seinem Vater machte er sich auf den Weg an die Spree.