Eiskunstlauf : Heiko Vogel ist ein Spätstarter

Heiko Vogel war bei den Erwachsenen der einzige männliche Teilnehmer. Foto: SCK

Krefeld Beim 16.Willi-Münstermann-Pokal landete der 49-Jährige, der erst seit neun Jahren beim Eiskunstlaufen aktiv dabei ist, im Erwachsenenbereich in seiner Konkurrenz unter 18 Teilnehmern auf Platz vier.

Der 26. Willi-Münstermann-Pokal des Schlittschuh-Club Krefeld ist schon wieder Vergangenheit, für Jens ter Laak als einer der Organisatoren des Vereins war es nach über 20 Stunden an Wettwerben über das Wochenende in der Rheinlandhalle und Werner-Rittberger-Halle danach an der Zeit, endlich einmal wieder durch zu schnaufen. „Das war für uns schon ein Mammutprogramm, immerhin hatten wir Teilnehmer von elf der 13 Landesverbände aus 41 Vereinen. So viele waren es noch nie“, freute er sich dennoch über das gelungene Comeback der Veranstaltung nach dreijähriger Pause.

Doch auch auf dem Eis durfte gestrahlt werden, denn der gastgebende Verein fuhr den Lohn für zahlreiche Trainingsstunden ein, nicht selten stand ein Krefelder Nachwuchssportler mit auf dem Siegerpodest. „Für die Kleinen ist das natürlich ein großes Erlebnis, zumal bei dem Heimvorteil nicht nur Mama und Papa dabei sind, sondern auch der Rest der Familie in der Halle zu finden ist“, sagt ter Laak weiter. Eine prominente Besetzung gab es in der erstmals ausgetragenen Juniorenklasse. Mit Nargiz Süleymanova gewann hier überlegen eine Eiskunstläuferin, die demnächst auch noch die der WM-Ausscheidung in ihrer Altersklasse vor der Brust hat. „Ich war echt überrascht, dass sie hier in Krefeld aufgetaucht ist und teilnahm. 138,74 Punkte ist zwar kein Topergebnis, aber schaut man auf den Abstand zur Zweitplatzierten mit 90 Punkten, dann ist ein Unterschied schon erkennbar. Letztendlich nahm sie unser Turnier sozusagen als Training für die WM-Ausscheidung mit“, erklärt ter Laak weiter.

Eine gelungene Sache war auch die Austragung im Erwachsenenbereich, der in vier Startkategorien ausgeschrieben war und sich nur durch die Schwierigkeitsgrade unterschied. Als einer von 39 Teilnehmer nahm der gebürtige Berliner Heiko Vogel im Wettbewerb „Bronze Free Skating“ teil. „Ich war von 18 Leuten der einzige männliche Teilnehmer. Die Mädchen, die da mitgelaufen sind, hätten allesamt meine Töchter sein können. Es hat Spaß gemacht, und mit Platz vier bin ich absolut zufrieden“, sagt der 49-Jährige. Er selber hat mit dem Eiskunstlaufen erst im Alter von 40 Jahren angefangen - ein Spätstarter sozusagen. „Das war noch in Berlin, wo ich in einem Verein die ersten Grundschritte beigebracht bekommen habe“, erklärt er und fügt noch hinzu, dass er seit 2016 nach seinem Umzug in Rheinland hobbymäßig weitergemacht hat. „Ich gehe so drei bis vier mal in der Wochen zum Training. Allerdings nicht nur in Krefeld, sondern auch an der Düsseldorfer Brehmstraße. Alternativ sind auch mal Troisdorf und Dortmund angesagt“, sagt er weiter.