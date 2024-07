Am 5. Oktober sind viele Legenden auf dem Eis Charity-Spiel mit Ehrhoff, Vasiljevs, Hospelt, Goulet und Marcoux

Insgesamt sind pro Team 22 Spieler und zwei Torhüter eingeplant. Zum Team der Schiedsrichter gehören Richard Schütz und Mark Thiel, Pressesprecher der Pinguine. Als Stadionsprecher werden Simon Arens von den Pinguinen und Guido Schommer von der GEG dabei sein. „Im Laufe des Jahres werden wir noch weitere Teilnehmer bekannt geben. Wir hoffen, dass 2000 Zuschauer kommen. Dann würden wir in NRW einen neuen Besucher-Rekord bei einem Eishockey-Charity-Spiel aufstellen“, sagte Emanuel Bleckford am Mittwoch im RP-Gespräch. Angesichts der lebenden Legenden, die auf dem Eis und am Rande dabei sein werden, sicher ein realistisches Ziel.