Das Eishockey-Jahr 2023 Die Wohlfühloase der Krefeld Pinguine

Analyse | Krefeld · Die Krefeld Pinguine verpassen in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die DEL. Das ist kein Beinbruch, weil die Mannschaft in der DEL2 ihre Fans begeistert. Angesichts der aktuellen Berg- und Talfahrt ist das Saisonziel schwer zu erreichen.

29.12.2023 , 20:45 Uhr

Zurecht bedankten sich die Pinguine nach dem letzten Heimspiel des Jahres bei den Zuschauern und besonders bei den KEV-Fans für die tolle Unterstützung. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Fabian Friese

Von H.-G. Schoofs