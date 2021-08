Eishockey : Pfeifer will Verantwortung übernehmen

Valentin Pfeifer (3.v.li.), hier mit Kapitän Adrian Grygiel sowie Lukas Heise (li.) und Danny Fischbach (re.) vom neuen Premium-Sponsor, ist als Center eingeplant. Foto: KEV 81

Krefeld Der 22-jährige Stürmer ist einer der Neuzugänge für die U23-Mannschaft des Eishockey-Oberligisten KEV. Am Dienstag bat Cheftrainer Elmar Schmitz seine Spieler in der Yayla-Arena zum ersten Training.

Die U23-Mannschaft des KEV 81 ist am Dienstag ins Eistraining zur Vorbereitung auf die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord gestartet. Weil das Eis in der Rheinlandhalle wegen eines technischen Defektes noch nicht zur Verfügung steht, bat Cheftrainer Elmar Schmitz seine Schützlinge auf das Eis der Yayla-Arena. Hier wird bis einschließlich 26. August täglich trainiert. Lediglich am kommenden Sonntag und Montag haben die Spieler einen freien Tag. Vom 27. bis 29. August geht es zu einem Kurztrainingslager nach Halle an der Saale, wo am 29. August um 15 Uhr ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Saalebulls Halle auf dem Programm steht.

Zum Kader gehören derzeit drei Torhüter, sieben Verteidiger und zehn Stürmer. Als Nummer eins zwischen den Pfosten ist der ehemalige Pinguine-Torwart Patrick Klein eingeplant. Der beim Kooperationspartner Löwen Frankfurt unter Vertrag stehende U20-Nationaltorhüter Jonas Gähr soll ab der kommenden Woche auch am Training des KEV teilnehmen und einige Einsätze in der Oberliga bekommen. Als Nummer drei ist Matthias Bittner vorgesehen. Das 17-jährige Torhütertalent wechselt vom Sportbund Rosenheim nach Krefeld. Er wird noch in dieser Woche in der Seidenstadt erwartet, ein Zimmer im Internat an der Nordstraße beziehen und seine schulische Ausbildung vorantreiben.

Info Kader der U23 KEV 81 für die Saison 2021/22 Tor: Patrick Klein, Matthias Bittner Abwehr: Tom Schmitz, Julius Bauermeister, Lars Ehrich, Leon Schuster, Tobias Esch, Markus Freis, Michael Schaaf. Angriff: Adrian Grygiel, Edwin Schitz, Valentin Pfeifer, Tim Dreschmann, Brian Westerkamp, Manuel Nix, Anakin Tessier, Marcel Mahkovec, Florian Maierhofer, Matthias Onckels. Trainer: Elmar Schmitz Co-Trainer: Christoph Kleckers Torwarttrainer: Sebastian Staudt Teamleiter: Thorsten Licht.

Bittner gehörte zum Aufgebot der U18- Nationalmannschaft, die vor zwei Wochen am Hlinka-Gretzky-Cup in der Slowakei teilgenommen hat. Da war er Teamkollege von Pinguine-Stürmer Luca Hauf. Zum Einsatz kam Bittner aber nicht, weil er sich im Training vor dem ersten Spiel am Fuß verletzt hatte. „Bittner ist ein Top-Perspektiv-Torwart in Deutschland. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt KEV Sportvorstand Elmar Schmitz. Spielpraxis soll der gebürtige Bad Aiblinger zunächst in der U20 des KEV in der Deutschen Nachwuchsliga sammeln.

In der Abwehr kann Trainer Schmitz auf die bewährten Kräfte der abgelaufenen Saison zurückgreifen. Zu denen zählen Lars Ehrich, Tobias Esch, Michael Schaaf und der junge Leon Schuster. Auf mehr Eiszeit hofft U20-Nationalspieler Markus Freis, der im Verlauf der vergangenen Saison aus Köln nach Krefeld gewechselt war. Zu den Stützen der Abwehr gehören weiterhin Julius Bauermeister und Tom Schmitz, die alleine schon auf Grund ihrer Erfahrung absolute Eckpfeiler des jungen Oberligateams sind.

Der Angriff des KEV ist bis auf Kapitän Adrian Grygiel und dem jungen Marcel Mahkovec komplett neu besetzt. Neben Tim Dreschmann, der vom Ligakonkurrenten aus Hamm zum KEV zurückkehrte, ist auch Valentin Pfeifer ein Rückkehrer. Der 22-jährige Angreifer hat von den Bambinis bis zu seinem 19. Lebensjahr im Nachwuchs des KEV gespielt. Im Sommer 2018 wechselte er für zwei Jahre zu den Moskitos Essen. In der vergangenen Saison lief er für Herne auf. Jetzt kehrte er mit der Erfahrung von über 100 Einsätzen in der Oberliga an die Westparkstraße zurück. „Der Kontakt nach Krefeld ist nie abgerissen. Ich will beim KEV mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Pfeifer zu seiner Rückkehr nach Krefeld. Manuel Nix, Florian Maierhofer und Anakin Tessier sind externe Neuzugänge. Edwin Schitz hat seinen Vertrag bei den Pinguinen aufgelöst und spielt jetzt in der Oberliga. Der junge Brian Westerkamp rückt aus dem U20- Kader ins Oberligateam und Matthias Onckels, in der vergangenen Saison häufig als Verteidiger eingesetzt, ist nun für den Sturm eingeplant.