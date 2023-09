Gründung, Erfolge, Maskottchen Was Sie über die Geschichte der Krefeld Pinguine wissen müssen

1936 gründete sich der Krefelder Eishockeyverein (KEV, heute auch KEV36 genannt) aus einem Eishockey-Amateurteam, das von dem Krefelder Willi Münstermann gefördert wurde. Der KEV war der erste Eishockeyverein in Krefeld. Münstermann hatte vorher die Etablierung der Sportart in der Stadt stark vorangetrieben. Dafür hatte eine Profimannschaft aus Kanada eingekauft. Sie spielten als die „German Canadiens“, die in der Stadt dann als „Krefeld-Kanadier“ bekannt wurden. Münstermann beauftrage auch Kanadas Nationaltrainer Bobby Hoffinger damit, das Team zu bilden. Und so fand am 7. November 1936 das erste Spiel einer Krefelder Eishockeymannschaft statt. 8000 Zuschauer sollen das Spiel damals verfolgt haben.

Eishockey wurde damals in Deutschland immer beliebter. Und so kamen auch in Krefeld schnell viele Zuschauer zu den Spielen des KEV. Der Zweite Weltkrieg stoppte die Entwicklung. Nach dem Krieg war es wieder Münstermann, der dafür sorgte, dass in Krefeld wieder Eishockey gespielt wird. Frank Schwinghammer, ehemaliger Spieler der „German Canadiens“, kehrte aus Kanada nach Krefeld zurück und baute ein neues Team auf. Bereits 1946 fand in Krefeld die Rheinische Meisterschaft statt.