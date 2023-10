Jubel beim Krefelder EV U20 des KEV beendet lange Durststrecke

Der KEV verdiente sich den Erfolg, weil die Mannschaft in allen 14 Spielen eine geschlossene Mannschaftsleistung, gestützt auf gute Torhüter, zeigte und nur in zwei Begegnungen ohne Punkte blieb. Mitentscheidend war das gute Überzahlspiel und die tolle Leistung in Unterzahl, wo die Mannschaft auf eine überragende Quote von 95 Prozent kommt. „Insgesamt ist das Erreichen der Hauptrunde für unseren Verein ein überragender Erfolg, nach einer langen Durststrecke. Ausschlaggebend war unsere Konstanz in der Findungsrunde. Wir haben in 14 Spielen 23 Punkte geholt, das ist eine ganz starke Leistung“, sagt Trainer und Sportobmann Elmar Schmitz.