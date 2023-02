Ein weiterer Neuzugang Pinguine verstärken Abwehr mit dem Kanadier Michael Boivin

Boivin wurde in Delta, Britisch-Kolumbien, Kanada geboren und verbrachte seine Junioren-Zeit zwischen 2009 und 2013 am Colorado College, ehe es ihn zum ersten Mal nach Europa verschlug. Für den EC Salzburg und Fehérvár AV19 schnürte er in der EBEL zwischen 2013 und 2015 die Schlittschuhe. Nach einer Spielzeit in der nordamerikanischen ECHL zog es den Kanadier im Laufe der folgenden Saison wieder in die EBEL, wo er anschließend über mehrere Jahre für Graz, Zagreb und Innsbruck auf Punktejagd ging. Nach einer Spielzeit in der schwedischen HockeyAllsvenskan kehrte Boivin 2021 wieder nach Graz zurück, bevor sein Vertrag im Dezember aufgelöst wurde. Nach RP-Informationen soll er mit dem schwedischen Coach der Grazer nicht mehr klargekommen sein, der ihn zum Stürmer umfunktioniert hatte.