Neu gewählt : Karsten Holderberg vertritt die Supporters

Krefeld Der 37-jährige Unternehmer Karsten Holderberg aus Neukirchen-Vluyn wird künftig die Interessen der Supporters in der Gesellschafterversammlung der Krefeld Pinguine vertreten. Er wurde von den Fans neu gewählt.

(JH) Die Pinguine Supporters, die sich als Unterstützer des Eishockey-Sports in Krefeld verstehen, hatten zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Von den 159 aktiven Mitgliedern waren allerdings nur etwa 40 erschienen. Um die Corona-Auflagen umsetzen zu können, hatte der Vorstand die Auktionshalle an der Kleinewefersstraße in Krefeld angemietet. Von den Pinguinen waren auch Geschäftsführer Roger Nicholas und Sportmanager Sergey Saveljev einer Einladung der Supporters gefolgt. Vor allem Nicholas musste viele Fragen der Mitglieder zur Situation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und rund um das geschehen der Pinguine beantworten. Neuwahlen des Supporter-Vorstandes standen nicht auf der Tagesordnung. Aber der Beirat und der Vertreter der Supporters in der Gesellschafterversammlung der Pinguine wurden bei dem Treffen neu gewählt. Der 37-jährige Unternehmer Karsten Holderberg aus Neukirchen-Vluyn wird künftig die Interessen der Supporters in dem Gremium vertreten.