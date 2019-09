Der Verteidiger der Krefeld Pinguine wurde von der Mannschaft gewählt : „Kapitän der Pinguine zu sein, ist für mich eine Ehre“

Krefeld (JH) Glückwunsch, Sie sind am Mittwoch zum neuen Kapitän der Krefeld Pinguine gewählt worden. Hat Sie das überrascht?

Ankert : Ich war nicht wirklich überrascht, ich hatte schon damit gerechnet, man bekommt halt ein Gefühl dafür. Es ist eine Ehre für mich, von den Jungs in geheimer Wahl zum Kapitän gewählt worden zu sein.

Waren Sie in ihrer Zeit in Köln auch schon Kapitän oder Assistent?

Ankert: Auf dem Eis gibt es keine Änderungen, egal ob ich Kapitän bin oder nicht. Ich spiele mein Spiel und will ein Vorbild sein. Mit den Schiedsrichtern gibt es nichts zu besprechen, die werden von der Liga abgeschottet. Wenn etwas ist, bin ich natürlich für alle der Ansprechpartner.

Ankert: Ich will in allen Dingen mit gutem Beispiel voran gehen, denn es wird auf mich geschaut. Ein besonders offenes Ohr werde ich für die jungen Spieler haben. Sicherlich werde ich auch ein Gespür für die Stimmung in der Kabine entwickeln.