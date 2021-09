Duell der Brüder Niederberger : Leon will endlich Matthias besiegen

Leon Niederberger von den Krefeld Pinguinen schießt das Tor zum 2:0 gegen die Iserlohn Roosters. Foto: City-Press GmbH/Marco Leipold

Krefeld Im Spiel der Pinguine gegen den Meister Eisbären Berlin kommt es zum Duell der Brüder Niederberger. Doch zuvor lassen sie sich am Samstag gemeinsam von ihrer Mutter in Düsseldorf bekochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Zu ihrem vierten Heimspiel in dieser Saison empfangen die Krefeld Pinguine am Sonntag um 16.30 Uhr den amtierenden Deutschen Eishockeymeister Eisbären Berlin. Dabei kommt es zum Bruderduell zwischen Matthias Niederberger, der das Tor der Eisbären hütet, und seinem jüngeren Bruder Leon, der seit dem Sommer 2020 das Trikot der Pinguine trägt.

Während die Krefelder nach ihrem ersten Saisonsieg am Donnerstag gegen Iserlohn (4:3) ihre Füße am Freitag hochlegen konnten, waren die Eisbären noch in eigener Halle gegen Wolfsburg gefordert. Vor dem Spiel gegen den Vizemeister lag Berlin in der Tabelle auf Platz sechs mit neun Punkten aus fünf Spielen. Krefeld ist derzeit 13. mit vier Zählern aus fünf Begegnungen.

info Heute Ticketaktion: 26 Prozent Rabatt Weil Patrik Hersley 48 Sekunden vor Schluss das Siegtor gegen Iserlohn erzielt hat und er das Trikot mit der Nummer 26 trägt, erhalten alle Vollzahler auf ihre Eintrittskarte 26 Prozent Rabatt. Tickets gibt es Samstag bis 14 Uhr unter www.kev-tickets.de.

Die Berliner reisen am Samstag per Flugzeug an den Niederrhein und beziehen ein Hotel in der Nähe von Düsseldorf. Die Landeshauptstadt ist auch die Geburtsstadt der beiden Niederbergers. Bei der Düsseldorfer EG begann folglich auch die Eishockeykarriere der beiden Brüder, die bis zum Sommer 2020 mit wenigen Ausnahmen nur für die DEG spielten. In der Rheinmetropole gibt es am Samstagabend auch ein Wiedersehen. Die beiden Eishockeyprofis sind zum Pasta-Essen bei ihrer Mutter eingeladen.

Im Mittelpunkt dürfte dann schon die Partie am Sonntag in Krefeld stehen, in die beide Spieler mit viel Selbstvertrauen gehen können. Schließlich feierte Torwart Matthias am Mittwoch mit seinen Eisbären einen 4:0-Sieg in Straubing und somit seinen erst Shut-out in dieser Saison. Einen Tag später trug Leon mit seinem Treffer zum 2:0 maßgeblich zum ersten Saisonsieg der Pinguine bei.

„Wir haben im ersten Drittel sehr diszipliniert gespielt und an unsere gute Vorstellung gegen Mannheim angeknüpft“, lässt der Außenstürmer die Partie noch einmal Revue passieren. „Im zweiten Abschnitt haben wir nachgelassen und waren im in der Defensive nicht konsequent genug. Im Schlussdrittel ging es dann hin und her. Ich glaube aber, dass am Ende der Sieg verdient war. Es machte auch Mega-Spaß vor den Fans zu spielen.“

Es war übrigens seit Februar 2020 das erste Mal, dass die Mannschaft gemeinsam mit ihren Fans einen Sieg in der Yayla-Arena bejubeln konnte. Da Leon Niederberger erst seit dem Sommer 2020 bei den Pinguinen spielt, war es für ihn die erste Siegesfeier vor den Fans im Trikot der Schwarz-Gelben. Auf die treuen Anhänger setzt Leon auch für die Partie am Sonntag: „Ich hoffe, dass am Sonntag wesentlich mehr Fans kommen als die 2.500 am Donnerstag. Gegen Berlin muss die Halle wieder brennen, dann haben wir eine Chance, den Meister zu besiegen.“