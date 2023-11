3. Handball-Liga Matija Mircic kehrt in die HSG-Abwehr zurück

Da die HSG am vergangenen Wochenende spielfrei war, zog Mark Schmetz das Training nach dem Unentschieden bei den Bergischen Panthern und den davor auch nicht gerade überzeugenden Leistungen an: „Wir haben hart dran gearbeitet, damit eine so schlechte Leistung wie gegen die Panther nicht mehr passiert. Das wollen wir am Samstag unseren Fans beweisen“, sagte der Coach am Donnerstag. Daher sei es wichtig gewesen, im Training untereinander härter zur Sache zu gehen: „Wir müssen vorne und hinten mit 100 Prozent agieren.“