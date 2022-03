Zwei Auswärtsspiele in Folge : Für die Krefeld Pinguine ist verlieren verboten

Peter Niersbach (links) hat die Mannschaft im Restaurant „Lus Bell“ zum Essen eingeladen. Foto: Lammertz

Krefeld Die Pinguine müssen von den Auswärtsspielen am Freitag in Augsburg und am Sonntag in Nürnberg was Zählbares mitbringen, um den Abstieg zu verhindern. Trainer Zakharkin hofft, das 1:7 gegen Iserlohn war nur ein Ausrutscher.

Am Samstag vor dem Spiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hatten sich die Spieler und das Trainerteam der Krefeld Pinguine zu einem Essen im Restaurant „Lus Bell“ getroffen. Geladen hatte mit Peter Niersbach ein langjähriger Sponsor und Wegbegleiter der Schwarz-Gelben. „Das war ein netter Abend, die Stimmung war gut. Es gab auch Spaghetti mit reichlich Chilli, vielleicht hat das auch zum Erfolg gegen Bremerhaven (6:4) beigetragen“, berichtet Niersbach, der sich darüber freute, dass sich jeder Spieler bei ihm bedankt hat. „Das Essen habe ich auf Initiative von Horst Giesen als Rentner gegeben, meine Firma habe ich ja inzwischen verkauft“, sagt Niersbach, der mit dem KEV und den Pinguinen seit über 30 Jahren als Freund und Sponsor eng verbunden ist.

Ob es am Dienstag beim Heimspiel gegen Iserlohn (1:7) besser gelaufen wäre, wenn sich die Mannschaft auch da vorher zum Essen getroffen hätte, ist nicht bekannt. Jedenfalls boten die Pinguine eine blamable Leistung. „Wir haben das Spiel nochmal analysiert, ich hoffe, dass war ein einmaliger Ausrutscher, das darf uns so auch nicht mehr passieren“, sagte Cheftrainer Igor Zakharkin am Donnerstag vor der Abfahrt nach Augsburg, wo die Pinguine am Freitag ab 19.30 Uhr im Duell mit den Panthern gehörig unter Druck stehen. Nach dem Spiel fahren die Krefelder gleich weiter nach Nürnberg. Dort treffen sie am Sonntag um 16.30 Uhr auf die Ice Tigers, die derzeit Achter sind.

Zunächst richten die Pinguine den Blick aber nur auf die Partie gegen Augsburg. Die Panther liegen aktuell auf Platz 13, haben zwei Punkte mehr auf dem Konto wie die Pinguine, aber auch drei Spiele weniger ausgetragen. Die Auswahl des neuen Trainers Serge Pelletier, der seit seiner Amtsübernahme von sieben Spielen nur zwei gewinnen konnte, steckt damit auch noch im Abstiegskampf.

„Das Spiel beginnt bei 0:0. Ich erwarte ein typisches Abstiegsduell. Wir müssen das Spiel gewinnen. Dafür ist es wichtig, dass wir unsere Wechsel gut managen und die Stürmer mit nach hinten arbeiten“, sagt Zakharkin, der in den beiden Partien am Wochenende auf den fast gleichen Kader wie im Heimspiel gegen Iserlohn zurückgreifen kann. Im Angriff kehrt Jeremy Bracco nach überstandener Augenverletzung ins Team zurück. Leon Niederberger fällt mit einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Iserlohn aus. Weil neben den Langzeitverletzten Mirko Sacher und Patrik Hersley auch Tom-Eric Bappert und Jesper Jensen Abo weiter ausfallen, stehen dem Trainer nur fünf Verteidiger zur Verfügung.

Wer am Freitag das Tor hütet, wollte der Trainer noch nicht verraten. Wenn der zuletzt formstarke Serge Belov eine Pause erhält, dann käme Nikita Quapp zu seinem ersten Einsatz von Beginn an seit Anfang Dezember.

Für die Panther ist es morgen die dritte Begegnung innerhalb von vier Tagen. Nach einem starken Auftritt beim 3:2-Erfolg am Dienstag gegen den Deutschen Meister Eisbären Berlin wirkte die Mannschaft am Mittwoch beim 1:5 gegen Bremerhaven doch ziemlich platt. Vielleicht ergibt sich daraus ein kleiner Vorteil für die Pinguine, die allerdings in den sieben vergangenen Spielen in Augsburg immer das Eis als Verlierer verlassen mussten.