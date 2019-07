Fünf Youngster in Kanada : Bessere Spieler dank Reids Sommercamp

Krefeld Die fünf Nachwuchsspieler, die in Kanada das Camp ihres Cheftrainers besuchten, wollen nun Plätze im DEL-Kader erkämpfen.

Am Samstag kehrten fünf Jung-Pinguine aus Montreal an den Niederrhein zurück. Niklas Postel, Adam Kiedewicz, Edwin Schitz, Darren Mieszkowski und Tom-Eric Bappert hatten an einem vierwöchigen Trainingscamp in der kanadischen Metropole teilgenommen, das Cheftrainer Brandon Reid leitete. Abgeholt wurden die fünf Nachwuchstalente am Flughafen in Düsseldorf von Pinguine Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Roos und der Assistentin der Geschäftsführung Birgit Laurs. Am Flughafen in Düsseldorf fehlte zunächst das Gepäck der Spieler, zu dem neben persönlichen Dingen auch die Schlittschuhe zählten. Es war in Paris nicht ordnungsgemäß verladen worden. Inzwischen sind aber alle Gepäckstücke eingetroffen, so dass die Spieler am Freitag mit kompletter Ausrüstung zum ersten Training aufs Eis der Yayla- Arena gehen können.