Beim 2:6 in Berlin : Krefeld Pinguine zu harmlos für die Eisbären

Der Ex-Berliner Laurin Braun bezwang Torwart Matthias Niederberger bei Krefelder Unterzahl mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Foto: imago images/Contrast/O.Behrendt via www.imago-images.de

Berlin Durch zwei unglückliche Gegentreffer geraten die Krefelder beim Duell gegen die Eisbären auf die Verliererstraße und unterliegen mit 2:6. Nur phasenweise können sie dem Deutschen Meister vor 4000 Zuschauern gefährlich werden.

Im Duell David gegen Goliath der Deutschen Eishockey-Liga kam es aus Sicht des Tebllenletzten Krefeld Pinguine beim Spitzenreiter Eisbären Berlin zu keiner Überraschung. Anders als beim ersten Gastspiel der Schwarz-Gelben in der Mercedes-Benz-Arena gab es für die Gäste vom Niederrhein am Tulpensonntag keinen Blumentopf zu gewinnen. Insgesamt zu harmlos und passiv präsentierte sich das Team von Trainer Igor Zakharkin in der Offensive. Dazu gesellte sich bei den ersten beiden Gegentreffern der Berliner großes Pech. Alleine vom Einsatzwillen und Kampfgeist war eine Steigerung zu erkennen.

Kurz nach 20 Uhr waren die Pinguine am Samstag an der Spree eingetroffen. Nicht mit dabei war Philipp Mass, der sich am Freitag verletzt hat. Für ihn kehrte Edi Lewandowski ins Team zurück. Die Spieler konnten am Spieltag ausschlafen. Erst ab 9.30 Uhr wurde gefrühstückt.

statistik Berlin - Krefeld 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) Pinguine: Shilin (55. Belov) - Gläßl/Bappert, Weiß/Hänggi, Tiffels/Kulda – Sabolic/Lucenius/Bracco, Braun/Blank/L.Niederberger, Hoeffel/Berlyov/Lessio, Rutkowski/Lewandowski/Volek, Olson. Zuschauer: 4.000 Schiedsrichter: A. Wilk (USA), A. Polaczek (Königsbrunn) Tore: 1:0 (9:09) Bokk (Clark/Byron 6-5),2:0 (Nielsen (Boychuk/Zengerle 5-4), 2:1 (25:50) Kulda (Braun/Blank), 3:1 (27:13) White (Hördler/Nielsen), 3:2 (31:54) Braun (4-5), 4:2 (43:01) Boychuk (Clark/Bokk), 5:2 (53:15) Despres (Noebels 4-5), 6:2 (54:11) Boychuk (Bokk). Strafminuten: Berlin 4, Krefeld 6.

Gut 20 KEV-Fans waren nach Berlin gekommen, darunter auch einige aus dem Wallfahrtsort Kevelaer. Vielleicht hatten sie vor ihrer Abfahrt in der Marien-Basilika mit ein paar Kerzen um göttlichen Beistand für die schwere Aufgabe der Pinguine gebeten.

Bei den Eisbären, deren Heimspiel am Freitag gegen Augsburg verlegt werden musste, feierte die kurzfristige Neuverpflichtung Dominik Bokk seinen Einstand, Und das mit Glück. Denn seinen Pass in den Slot bei angezeigter Strafe gegen Krefeld fälschte Dominik Tiffels mit dem Schlittschuh zur Berliner Führung ab (10.). Auch bei ihrem zweiten Treffer hatte der Tabellenführer in Überzahl das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Ein Schuss von Boychuck sprang von Maxi Gläßls Wade genau auf den Schläger von Nielsen, der ohne Mühe traf (13.). Die Offensivbemühungen der Pinguine waren bis zur ersten Pause mager. Mit dem ersten Torschuss des Spiels prüfte Lucas Lessio Torwart Niederberger. Kurz vor Drittelende folgten noch Torschüsse Nummer von Alexander Blank und Maxi Gläßl.

Zu Beginn des zweiten Drittels bestimmten die Eisbären weiter mit Geduld und Sicherheit das Match. Daher fiel der Anschlusstreffer der Pinguine durch Arturs Kulda auch wie ein Blitz aus heiterem Himmel (26.). Aber nur 83 Sekunden später traf White am kurzen Pfosten unter Oleg Shilins linker Schiene ins Tor.

Aber der erste Treffer hatte den Pinguinen sichtlich Auftrieb gegeben. Als Kulda auf der Strafbank saß, nutzte Laurin Braun einen Fehler der Berliner an der Krefelder blauen Linie, lief alleine auf Niederberger zu und schoss den Puck durch dessen Schienen ins Tor (32.). Die Gastgeber wirkten ein wenig geschockt und hatten Glück, dass Lessio Sekunden vor der zweiten Pause eine gute Einschussmöglichkeit zum 3:3 vergab.

Die Eisbären kehrten mit viel Biss aus der Kabine zurück und machten sofort Druck. Die Folge war Treffer Nummer vier (44.), weil die Pinguine den Puck nicht energisch genug aus der Slotzone bekamen. Doch sie gaben sich nicht wie zuletzt gegen Bietigheim und Straubing geschlagen und tauchten immer häufiger im Berliner Drittel auf. In der 50. Minute waren sie zum ersten Mal in Überzahl, für 23 Sekunden sogar doppelt. Niederberger geriet zwar unter Druck, doch zusammen mit seinen Vorderleuten verhinderte er den Anschlusstreffer. Doch zehn Sekunden vor Ende der Überzahl erhöhte Despers auf 5:2. Danach gaben sich die Krefelder auf und kassierten noch den sechsten Gegentreffer. Torwart Shilin verließ dann für Sergei Belov das Eis, der nach dem vierten Gegentreffer angeschlagen gewirkt hatte, aber im Tor geblieben war.

Alex Weiß musste Mitte des zweiten Drittels wegen einer Verletzung passen. Er droht genau wie Oleg Shilin am Mittwoch im Spiel bei den Panthern aus Ingolstadt auszufallen, wie Sergey Saveljev nach dem Spiel sagte.