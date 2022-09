Da werden Erinnerungen wach : Krefeld Pinguine wieder mit magischem Dreieck

Sie verstehen sich und haben viel Spaß: Kael Mouillierat (links) beim Torjubel mit Zach Magwood. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die erste Sturmreihe mit Zach Magwood, Marcel Müller und Kael Moillierat ist in diesen Tagen der Erfolgsgarant für den hervorragenden Start in der DEL 2. Das Trio weckt Erinnerungen an den Titelgewinn 2003.

Die Punktausbeute der Krefeld Pinguine in der DEL 2 stimmt nach vier Spieltagen. Elf Zähler hat die Auswahl von Trainer Leif Strömberg eingefahren und belegt damit in der Tabelle Platz zwei hinter dem ESV Kaufbeuren. Mit dafür Verantwortlich ist die treffsichere erste Sturmreihe der Schwarz-Gelben mit Marcel Müller (drei Tore), Zach Magwood (vier) und Kael Moillierat (eins). Acht der insgesamt 17 Saison-Tore und damit fast fünfzig Prozent aller Treffer gehen auf das Konto dieser Angriffsreihe. Die Fans der Pinguine hoffen darauf, dass sich mit diesem Trio ein neues magisches Dreieck gefunden hat, wie es 2003 bei der Deutschen Meisterschaft Brad Purdie, Christoph Brandner und Patrick Augusta waren. Damals ging auch fast die Hälfte aller Treffer auf dem Weg zum Titelgewinn auf das Konto von diesem Trio.

Es ist sicher noch zu früh, die bisherigen Taten von Müller, Magwood und Mouillerat mit dem Meistertrio gleich zu setzen. Aber der eine oder andere Fan hofft sicher darauf, dass die Gazetten im April 2023 titeln: Pinguine Dank drei M-Sturm zurück in der DEL. Bis das aber soweit sein könnte, liegen noch 48 Hauptrundenspiele und die Play-offs vor den Schwarz-Gelben.

info Jetzt kommen die stärkeren Gegner Am kommenden Wochenende warten auf die Krefeld Pinguine zwei Topspiele. Am Freitag um 19.30 Uhr sind die Krefelder beim Tabellenführer ESV Kaufbeuren im Eisstadion am Berliner Platz zu Gast. Sonntag kommen die hoch vorgewetteten Kassel Huskies um 18.30 Uhr in die Yayla-Arena.

Zu erkennen war aber in den ersten vier Saisonspielen, dass lediglich die erste Reihe permanent Torgefahr ausstrahlt und in den entscheidenden Situationen auf Grund ihrer Erfahrung und der individuellen Klasse den Unterschied ausmacht. Ein Beleg dafür sind die beiden Tore von Müller beim Saisonauftakt in Bad Nauheim. Der 34-jährige Routinier, der die Erfahrung von 586 Spielen in der DEL mitbringt und für Deutschland an zwei Weltmeisterschaften und an Olympischen Spielen teilnahm, erzielte dort den Ausgleich zum 5:5 und in der Verlängerung mit einem Schuss tief aus dem eigenen Drittel ins leere Nauheimer Tor den Siegtreffer. Auch im ersten Heimspiel gegen Regensburg ebneten die Treffer der ersten Sturmreihe den Weg zum späteren 5:0-Erfolg. Kael Mouillierat, der im Sommer aus Straubing kam und neben 250 Einsätzen in der DEL auch sieben Spiele in der NHL absolvierte, besorgte das 1:0. Sein Sturmpartner Müller legte zum 2:0 nach. Und beim knappen 1:0-Sieg in Selb erzielte der aus Innsbruck zu den Pinguinen gewechselte Kanadier Zach Magwood das goldene Tor. Da ist der Jüngste aus dem Trio richtig auf den Geschmack gekommen. Sonntag im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse legte er gleich einen Dreierpack nach. Und wieder waren es wichtige Tore. Dem Ausgleichstreffer zum 1:1 im zweiten Drittel ließ er im Schlussabschnitt das Tor zum 3:2 folgen und damit die erstmalige Führung, und wenig später sorgte er mit dem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung.

Das Tor zum 3:2, was erst nach Videobeweis Anerkennung fand, war dabei schon fast ein kleines Kunstwerk. Der 24-Jährige behielt dabei in einer unübersichtlichen Situation den Überblick und beförderte den Puck mit dem Schläger aus der Luft in die Maschen. „Ich habe den Puck frei gesehen und habe versucht, danach zu schlagen und ihn auch getroffen. Danach bekam ich einen Check und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf dem Eis lag“, schildert Zach Magwood den Treffer.