2:1-Sieg nach Penaltyschießen : Krefeld Pinguine wahren in Bietigheim ihre letzte Chance

Die Krefelder Lucas Lessio und Jeremy Bracco im Gespräch. Letzterer sprach auch in der Auszeit und verwandelte den Penalty. Foto: dpa/Marius Becker

Bietigheim Dank eines 2:1-Siegs nach Penaltyschießen in Bietigheim dürfen die Schwarz-Gelben weiterhin vom Klassenerhalt träumen. Am Dienstag kommt der Vorletzte Schwenningen zum Showdown nach Krefeld.

Das zweite Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende habn die Krefeld Pinguine gewonnen. Nach der 2:5-Niederlage am Freitag in Wolfsburg siegten sie am Sonntag beim Liga-Neuling Bietigheim mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Dadurch besteht noch Hoffnung auf den Klassenerhalt, obwohl Schwenningen mit 5:2 gegen Düsseldorf gewonnen hat und der Rückstand der Krefelder auf den Tabellenvorletzten auf sieben Punkte angewachsen ist. Bei nur noch vier ausstehenden Spielen bleibt es zum einen eine Herkulesaufgabe für die Pinguine, zum anderen sind sie auf Schützenhilfe angewiesen und haben es nicht mehr selbst in der Hand.

In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel verdienten sich die Krefelder den Zusatzpunkt, weil sie kämpferisch überzeugten und in Torwart Serge Belov erneut einen starken Rückhalt hatten. Einem klaren Treffer von Lucas Lessio wurde in der Verlängerung die Anerkennung versagt weil die Schiedsrichter eine Torwartbehinderung gesehen haben wollten.

statistik Bietigheim - Krefeld⇥1:2 n. P. Pinguine: Belov - Gläßl/Hänggi, Tiffels/Kulda, Weiß – Sabolic/Lucenius/Olson, Bracco/Berlyov/Lessio, Volek/Braun/Blank, Rutkowski/Lewandowski/Hoeffel. Tore: 1:0 (12:31) Naud (D. Weiß/Hauner), 1:1 (21:25) Lessio (Lucenius/Olson), 1:2 (65:00) Bracco (Penalty). Strafminuten: Bietigheim 10, Krefeld 4. Schiedsrichter: S. MacFarlane (USA), A. Rantala (Neuss). Zuschauer: 2.804.

Die Krefelder waren um kurz vor 15 Uhr bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 23 Grad an der Eissporthalle im Ellental in Bietigheim eingetroffen. Trainer Igor Zakharkin konnte auf den von einer Corona-Infektion wieder genesenen Stürmer Robert Sabolic zurückgreifen. Der Slowene rückte in den ersten Sturm zu Niclas Lucenius und Thomas Olson. Alexander Blank nahm den Platz von Alex Weiss in der Sturmreihe mit Laurin Braun und Justin Volek ein. Weiss half in der Abwehr aus, weil Philipp Mass kurzfristig passen musste.

Die Pinguine waren in der Anfangsphase die tonangebende Mannschaft und hätten durch Alex Blank in Führung gehen können. Der junge Stürmer scheiterte aber genau wie vier Minuten später Sabolic mit einem Direktschuss an Torwart Aitokallio. Wenig später musste ein Akteur der Gastgeber auf die Strafbank. Die Pinguine setzten die Gastgeber unter Druck, kamen aber nur durch Lucas Lessio zu einer guten Einschussmöglichkeit. Bietigheim nutzte seine zweite Torchance durch Naud zur Führung. Aushilfsverteidiger Alex Weiss machte da keine gute Figur und auch Torwart Belov, der kurz vor Drittelende mit einer spektakulären Parade den zweiten Treffer der Gastgeber verhinderte, sah dabei nicht gut aus.

Gleich zum Beginn des zweiten Drittels traf Toptorjäger Sheen den Pfosten des Krefelder Tores. Fast im Gegenzug kamen die Pinguine zum Ausgleich. Lucenius hatte Lessio mit einem prima Zuspiel bedient, sodass der Kanadier am langen Pfosten nur noch den Schläger hinhalten musste. Danach verflachte die Partie. Alex Weiß scheiterte nach einem Solo an Torwart Aitokallio und Belov bewahrte sein Team mit zwei starken Paraden gegen Sheen und McKnight vor einem erneuten Rückstand. Kurz vor Drittelende kamen die Pinguine zu ihrem zweiten Überzahlspiel. Sabolic und Lucenius konnten aber gute Einschussmöglichkeiten nicht nutzen.

