Verstärkung für den Angriff : Pinguine verpflichten Brett Olson

Brett Olson, hier rechts im Trikot des ERC Ingolstadt im Spiel gegen die Düsseldorfer EG, wird künftig für die Krefeld Pinguine spielen. Foto: Birgit Häfner

Krefeld Der 33-Jährige Amerikaner wechselt vom ERC Ingolstadt, wo er in drei Spielzeiten in 153 Spielen auf 37 Tore und 49 Vorlagen kam. Der schwedische Torwart Jonas Johansson verabschiedete sich am Mittwoch vom Team.