Spieler unerlaubt eingesetzt : Krefeld gegen Ingolstadt nachträglich mit 0:5 gewertet

Krefeld Daniel Pietta, das Urgestein des Krefelder Eishockeys, gewann am Mittwoch mit dem ERC Ingolstadt das Gastspiel bei den Pinguinen mit 6:5. Die DEL wertete das Spiel aber mit 5:0 für die Panther, da Bindulis nicht auf dem Spielbericht stand.

Auch im zweiten Saisonspiel gegen den ERC Ingolstadt machten die Pinguine den Panthern von der Donau lange das Leben schwer, mussten sich am Ende aber mit 5:6 erneut geschlagen geben. Wieder waren es individuelle Fehler vor dem eigenen Tor, die den Gästen das Toreschießen zu leicht machten. Im Mittelpunkt des Geschehens stand natürlich Ex-Pinguin Daniel Pietta, der sich an alter Wirkungsstätte in seinem Wohnzimmer nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. Kurz nach Spielschluss wertete die DEL das Spiel mit 5:0 für die Panther, weil Verteidiger Kristofers Bindulis nicht auf dem Spielbericht erschien, der nach dem Warm-Up für Martin Karsums ins Team gekommen war. Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) steht für die Krefelder das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann ist der EHC München zu Gast.