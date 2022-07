Pinguine spielen in der Slowakei : Am Donnerstag wird der Spielplan der DEL 2 ausgelost

Der neue Trainer Leif Strömberg wird die Mansnchaft auf der Tour besser kennenlernen. Foto: imago/Bildbyran/imago

Krefeld Bis zum Meisterschaftsauftakt dauert es noch zwei Monate, aber die Vorbereitungen auf die neue Eishockeysaison kommen auf Touren. Herzstück der Vorbereitung der Krefeld Pinguine ist ein Turnier vom 16. bis 20. August in der Slowakei teil.

Nachdem der Spielplan für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) veröffentlicht wurde, hebt sich am Donnerstag auch in der DEL 2 zumindest teilweise der Vorhang. Die Fans der Pinguine können per Facebook die Auslosung ab 19 Uhr live mit verfolgen. Laut Mitteilung der DEL 2 gibt es im Rahmen der Auslosung erste Tendenzen, wie der Spielplan für die einzelnen Clubs aussehen wird. Der finale Plan soll dann Mitte Juli feststehen. Auf Nachfrage unserer Redaktion sollen aber zumindest die Paarungen des ersten Spielwochenendes und der Spielplan an den Weihnachtsfeiertagen gleich nach der Auslosung veröffentlicht werden.

Im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung nehmen die Krefeld Pinguine vom 16. bis 20. August an einem Turnier in der Slowakei teil. Gastgeber ist HKM Zvolen. Gespielt wird im 5.675 Zuschauer fassenden Eisstadion unter der einsamen Burg wie es auf der Internetseite der Gastgeber heißt. Die Pinguine absolvieren bei diesem Turnier drei Spiele und die Gegner sind von unterschiedlichem Kaliber. Ihr Auftaktspiel bestreiten die Schwarz-Gelben am 18. August um 12 Uhr gegen den Tabellenletzten der slowakischen Liga Liptovsky Mikulas. Weiter geht es für die Auswahl des neuen Trainers Leif Strömberg einen Tag später um 15.30 Uhr. Dann treffen die Pinguine auf den Tabellenvorletzten der vergangenen Saison HC Nove Zamky. Zum Abschluss des Turniers spielen die Krefelder am Samstag um 17 Uhr gegen den Gastgeber Zvolen, der 2001, 2013 und 2021 slowakischer Meister wurde.

In diesem Jahr belegte HKM nach der Hauptrunde hinter Slovan Bratislava den zweiten Tabellenplatz. Trainer der Mannschaft aus der 42.000 Einwohner Stadt, die in der Mitte der Slowakei liegt, ist Peter Oremus. Im Meisterteam von 2001 stand mit Verteidiger Dusan Milo auch ein Spieler, der von 2006 bis 2013 die Schlittschuhe für die Pinguine schnürte und in sieben Jahren 312 DEL-Spiele absolvierte. Er war auf dem Eis ein Leistungsträger und mit seiner ruhigen Art sehr beliebt.