Nach Niederlage gegen Crimmitschau Pinguine-Trainer Boris Blank überdenkt die Sturmreihen

Dass den Krefeld Pinguinen die 1:3-Niederlage gegen Ligakonkurrent Crimmitschau im Finale um den Wohnbau-Cup in Essen mächtig wurmte, war an den Gesichtsausdrücken der Spieler deutlich abzulesen, als sie nach der Pokalübergabe das Eis verließen. „Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte Kapitän Alexander Weiss, nachdem er den Pokal für den zweiten Platz einem Mannschaftsbetreuer in die Hand gedrückt hatte. „Es war unser schlechtestes Spiel in der Saisonvorbereitung. Wir haben uns nicht ans System gehalten und die vielen Strafen haben uns gekillt. Auch in Überzahl müssen wir besser werden. Am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Köln wollen wir ein anderes Gesicht zeigen“, erklärte der Kapitän. Bei der Suche nach den Gründen für den unbefriedigenden Auftritt tat sich der 36-Jährige schwer: „Wir haben gegen DEL-Vereine gutes Eishockey gespielt. Vielleicht glaubten wir, dass es gegen ein Team aus der DEL 2 leichter gehen würde. Das ist aber völlig falsch.“