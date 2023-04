„Wollen bald wieder in der DEL spielen“ So stellen sich die Krefeld Pinguine die Zukunft vor

Die Krefeld Pinguine präsentierten sich am Freitag in der Niederrheinhalle, auf der Saison-Abschlussparty noch mal ihren Fans und bedankten sich dabei für die tolle Unterstützung, gerade auch in den Play-off-Spielen. Mit über 1.200 Besuchern war die Halle so gut wie lange nicht mehr gefüllt. Die Stimmung unter den Fans der Schwarz-Gelben war hervorragend und erreichte ihren Höhepunkt, als Pinguine-Sprecher Mark Thiel die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Boris Blank verkündete, über die unsere Redaktion am Freitag berichtet hatte.