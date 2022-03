3:2-Sieg nach Penaltyschießen : Pinguine für Kampf und Moral belohnt

Krefeld Die Krefelder bewiesen eine tolle Moral und gewannen bei den Ingolstadt Panther nach Penaltyschießen verdient mit 3:2. Der junge Stürmer Justin Volek sorgte für den Zusatzpunkt. Das Heimspiel Freitag gegen Schwenningen fällt aus.

Vor dem Spiel äußerte sich Sergey Saveljev bei „Magenta Sport“ zur aktuellen Situation. Zu den Aussagen im RP-Gespräch über die Verletzungsprobleme und den sich daraus ergebenen Problemen: „Wir schauen optimistisch in die Zukunft. Vier Mannschaften sind in der Abstiegszone, wir haben noch 15 Spiele. Beispiel ist Iserlohn, das in kürzester Zeit von der Abstiegszone weg ist. Ich sehe keinen Grund, Trainer Igor Zakharkin nicht zu vertrauen. In den vergangenen beiden Spielen war ich wieder mit auf der Bank, ich sehe was passiert. Die Spieler schauen auch optimistisch in die Zukunft. Von den Sanktionen gegen Russland sind wir nicht betroffen.“